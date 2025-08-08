Cierre nocturno en la Transístmica: retiran puente peatonal en Villa Zaíta

El Metro de Panamá anunció que hoy viernes 8 y sábado 9 de agosto se realizará el desmontaje del puente peatonal temporal ubicado frente al centro comercial Villa Zaita Mall, en la vía Transístmica, como parte de las obras de extensión de la línea 1.

La intervención, que busca mejorar la infraestructura del transporte público, implicará cierres y desvíos de carriles en la vía Transístmica, específicamente en el área frente al centro comercial.

Las labores se ejecutarán entre las 10:00 p.m. y las 4:30 a.m. del día siguiente, con el objetivo de minimizar el impacto en el flujo vehicular durante las horas de mayor circulación.

#MetroInforma

Cierre por desmontaje de Puente Peatonal frente al Centro Comercial Villa Zaita, en el siguiente horario:



🔹Los días viernes 8 y 9 de agosto desde las 10:00 p.m. hasta las 4:30 a.m.



Agradecemos su comprensión.

#conpasofirme🇵🇦 pic.twitter.com/D1uYMuSEfK — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 7, 2025

El operativo se desarrollará bajo un Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que incluye cierres totales temporales y rutas alternas debidamente señalizadas para orientar a conductores y peatones.

La entidad exhorta a los usuarios a planificar con anticipación sus desplazamientos y tomar precauciones durante las fechas y horarios programados para evitar contratiempos.