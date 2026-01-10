Panamá, 10 de enero del 2026

    Cierre parcial de la carretera Panamericana este domingo por trabajos de la Línea 3 del Metro

    Yaritza Mojica
    Cierre parcial de la carretera Panamericana este domingo por trabajos de la Línea 3 del Metro Foto: Elysée Fernández

    El Metro de Panamá informó que, debido a los trabajos de construcción de la Línea 3 hacia Panamá Oeste, se realizará un cierre parcial de la carretera Panamericana, a la altura de Arraiján cabecera, este domingo 11 de enero.

    De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los cierres se llevarán a cabo en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

    La entidad detalló que el cierre afectará un tramo de los dos carriles de la carretera Panamericana en dirección hacia La Chorrera, específicamente desde unos metros antes del acceso que conecta con la calle 2000 hasta el sector de La Estancia.

    El Metro de Panamá exhortó a los conductores a utilizar como ruta alterna la autopista Arraiján–La Chorrera. Asimismo, quienes se desplacen desde Panamá centro hacia La Chorrera deberán tomar el intercambiador de la avenida Omar Torrijos hacia Arraiján cabecera, avanzar hasta la policlínica de Arraiján y continuar por la estación de combustible Terpel, en dirección a la estación Puma, a la altura de La Hacienda.

    En tanto, los residentes del sector de La Estancia contarán con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, quienes permitirán el tránsito en contravía desde el puente Perurena hasta el ingreso a la comunidad.

    El Metro de Panamá ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y reiteró el llamado a los conductores a respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito en el área.

