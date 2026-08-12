Cierre parcial en la Panamericana por trabajos del Cuarto Puente: estas son las fechas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cierre parcial se mantendrá del 14 de agosto al 15 de septiembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., por trabajos de reubicación eléctrica del Cuarto Puente.

Un cierre parcial de la carretera Panamericana, a la altura de la estación Puma de Rodman, en dirección hacia La Chorrera cabecera, se realizará como parte de los trabajos del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

La medida estará vigente del 14 de agosto al 15 de septiembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., informó el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP).

El cierre permitirá realizar trabajos de reubicación eléctrica vinculados al desarrollo de la obra, una de las principales infraestructuras viales que se ejecutan en el área metropolitana.

Durante las horas de intervención, los conductores que utilicen este tramo de la carretera Panamericana deberán tomar en cuenta la afectación y circular con precaución.

El consorcio recomendó a los usuarios de la vía mantener la distancia reglamentaria, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal autorizado y de la Policía de Tránsito.

Los trabajos forman parte de las actividades asociadas a la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, proyecto que busca mejorar la conexión vial entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.