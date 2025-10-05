Cierre parcial en la vía Panamá Norte por recreovía este domingo 5 de octubre; MiBus anuncia desvío

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 5 de octubre, la vía Panamá Norte —conocida como el Corredor de los Pobres— permanecerá cerrada de forma parcial debido a la realización de la recreovía en esta zona de la capital.

La actividad se desarrollará desde las 5:30 a.m. hasta las 11:00 a.m., según informó la Alcaldía de Panamá en conjunto con la Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos.

La empresa MiBus comunicó que, debido al cierre de dos de los cuatro carriles, la ruta A096 Metro Villa Zaita–vía Panamá Norte–Metro Cerro Viento se verá afectada. Los carriles con dirección hacia La Cabima permanecerán bloqueados, por lo que los buses deberán utilizar “contraflujo” y no podrán realizar paradas en Porta Norte, Green City, Villa María, Kiosko Aracelis, Nuevo Progreso, El Buen Camino, Sector 9B y calle Santa Susana.

En sentido de retorno, la operación se mantendrá de forma habitual, con las paradas correspondientes.

La recreovía en Panamá Norte se llevará a cabo desde la rotonda de la Plaza del Lago hasta el Parque RACH, en Paseo del Norte. Como novedad, el recorrido se extenderá a unos 9 kilómetros, a diferencia de ediciones anteriores en las que solo se habilitaba un tramo de aproximadamente un kilómetro.