Cierre temporal de senderos en el Parque Nacional Volcán Barú por condiciones climáticas adversas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que todos los senderos, incluido el Sendero Los Quetzales, en el Parque Nacional Volcán Barú, estarán cerrados temporalmente.

La entidad informó que el cierre se debe a las condiciones climáticas adversas en esta región del país, con pronósticos de vientos y lluvias constantes.

“La medida se adopta para proteger la seguridad de residentes y turistas”, informó MiAmbiente en sus redes sociales. Se explica que los senderos serán reabiertos únicamente cuando las condiciones sean seguras.

De acuerdo con la autoridad ambiental, en la cima del parque nacional se registran vientos mayores a 50 km/h, temperaturas muy bajas y riesgo de caída de árboles, lo que representa un peligro para los visitantes.

MiAmbiente recordó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un aviso de vigilancia por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles crecidas e inundaciones en la provincia de Chiriquí.