Cierre total de la Transístmica: nuevos deslizamientos en El Guarumal agrava las afectaciones

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre total de la vía Transístmica a la altura del kilómetro 41, en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón, debido a los nuevos deslizamientos registrados tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Las autoridades confirmaron que el asentamiento en el pavimento se ha profundizado, comprometiendo la estabilidad de la carretera y poniendo en riesgo a las familias que residen en el área. Ante esta situación, el MOP ha reforzado los trabajos de emergencia con una segunda empresa contratista, con el fin de acelerar el movimiento de tierra, la estabilización del terreno y las soluciones provisionales para el tránsito.

Durante una inspección en el sitio, el director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, informó que se mantiene una coordinación directa con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para garantizar la seguridad de los residentes y atender las líneas de utilidades que pasan bajo la vía.

Como parte de las medidas adoptadas, se habilitaron accesos alternativos en El Giral (km 31) y en Quebrada Ancha (km 38), además de la exoneración temporal del peaje en la autopista Panamá–Colón para facilitar la movilidad de los usuarios.

Moradores de la zona advirtieron que una quebrada ubicada a unos siete metros bajo la carretera ha generado problemas de deslizamientos por décadas, lo que ha agravado el impacto de las lluvias y obligado a soluciones estructurales más profundas.

El MOP reiteró que trabaja de forma coordinada para ofrecer una respuesta definitiva a la situación y restablecer el tránsito en la vía Boyd Roosevelt lo antes posible.

Peregrina explicó que bajo la estructura del pavimento pasan líneas de utilidades públicas que también están siendo atendidas, y que junto al Idaan se trabaja en el diseño de soluciones integrales mediante estudios de hidrología, geomensura y geología, para ofrecer una respuesta definitiva a esta afectación.

Entre las medidas implementadas por el MOP destacan:

Cierre inmediato de la vía por seguridad.

Coordinación con instituciones para reforzar la seguridad de los residentes.

Exoneración temporal del peaje en un carril de la autopista Panamá–Colón.

Movimiento de tierra y estabilización del terreno con empresa contratista.

Habilitación de un acceso alternativo en El Giral (km 31) hacia la ciudad de Colón.

Habilitación de un segundo acceso provisional en Quebrada Ancha, km 38 (Colón–Panamá).

Incorporación de una nueva empresa contratista para acelerar las laboreS