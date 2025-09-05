Panamá, 05 de septiembre del 2025

    Cierre total de la Transístmica: nuevos deslizamientos en El Guarumal agrava las afectaciones

    Yaritza Mojica
    Cierre total de la Transístmica: nuevos deslizamientos en El Guarumal agrava las afectaciones
    Punto crítico registrado por un asentamiento en la vía Transístmica, a la altura del kilómetro 41 en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre total de la vía Transístmica a la altura del kilómetro 41, en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón, debido a los nuevos deslizamientos registrados tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

    Las autoridades confirmaron que el asentamiento en el pavimento se ha profundizado, comprometiendo la estabilidad de la carretera y poniendo en riesgo a las familias que residen en el área. Ante esta situación, el MOP ha reforzado los trabajos de emergencia con una segunda empresa contratista, con el fin de acelerar el movimiento de tierra, la estabilización del terreno y las soluciones provisionales para el tránsito.

    Durante una inspección en el sitio, el director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP, Edgar Peregrina, informó que se mantiene una coordinación directa con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para garantizar la seguridad de los residentes y atender las líneas de utilidades que pasan bajo la vía.

    Cierre total de la Transístmica: nuevos deslizamientos en El Guarumal agrava las afectaciones
    El MOP realiza una inspección en el kilómetro 41 en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón. Cortesía

    Como parte de las medidas adoptadas, se habilitaron accesos alternativos en El Giral (km 31) y en Quebrada Ancha (km 38), además de la exoneración temporal del peaje en la autopista Panamá–Colón para facilitar la movilidad de los usuarios.

    Cierre total de la Transístmica: nuevos deslizamientos en El Guarumal agrava las afectaciones
    El MOP reporta un punto crítico registrado por un asentamiento en la vía Transístmica, a la altura del kilómetro 41 en el sector de El Guarumal, corregimiento de Limón, provincia de Colón. Cortesía

    Moradores de la zona advirtieron que una quebrada ubicada a unos siete metros bajo la carretera ha generado problemas de deslizamientos por décadas, lo que ha agravado el impacto de las lluvias y obligado a soluciones estructurales más profundas.

    El MOP reiteró que trabaja de forma coordinada para ofrecer una respuesta definitiva a la situación y restablecer el tránsito en la vía Boyd Roosevelt lo antes posible.

    Peregrina explicó que bajo la estructura del pavimento pasan líneas de utilidades públicas que también están siendo atendidas, y que junto al Idaan se trabaja en el diseño de soluciones integrales mediante estudios de hidrología, geomensura y geología, para ofrecer una respuesta definitiva a esta afectación.

    Entre las medidas implementadas por el MOP destacan:

    • Cierre inmediato de la vía por seguridad.

    • Coordinación con instituciones para reforzar la seguridad de los residentes.

    • Exoneración temporal del peaje en un carril de la autopista Panamá–Colón.

    • Movimiento de tierra y estabilización del terreno con empresa contratista.

    • Habilitación de un acceso alternativo en El Giral (km 31) hacia la ciudad de Colón.

    • Habilitación de un segundo acceso provisional en Quebrada Ancha, km 38 (Colón–Panamá).

    • Incorporación de una nueva empresa contratista para acelerar las laboreS

    Cierre total de la Transístmica: nuevos deslizamientos en El Guarumal agrava las afectaciones
    Debido a trabajos de estabilización de un talud afectado y hundimiento de la calzada, será necesario el cierre total de la Vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón. 26 de agosto de 2025. Illus. Alexander Arosemena

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

