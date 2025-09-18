Panamá, 18 de septiembre del 2025

    Cierres parciales en el puente de las Américas por instalación de equipos de monitoreo del Cuarto Puente

    Yaritza Mojica
    Foto ilustrativa del Canal de Panamá, puertos y logística. Buque de contenedores pasa bajo el Puente de Las Américas con el Cerro Ancón de fondo. Agosto 2022. Foto: LP / Alexander Arosemena

    Como parte de los trabajos de construcción, el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) realizará labores vinculadas al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que incluyen la instalación de equipos de monitoreo en el Puente de las Américas.

    Estas actividades se llevarán a cabo entre el 20 de septiembre y el 31 de octubre de 2025, en dos fases: la colocación de placas de acero y la instalación y desinstalación de acelerómetros.

    El CPCP detalló que la fase 1, correspondiente a la colocación de placas de acero, se efectuará durante el fin de semana en horario de 10:00 p.m. a 3:00 a.m., con cierres parciales de la vía.

    El sábado 20 de septiembre se intervendrá el carril en dirección hacia Panamá Oeste, mientras que el domingo 21 de septiembre se trabajará en el carril hacia la ciudad de Panamá.

    La fase 2, que comprende la instalación y desinstalación de acelerómetros (sensores que miden la aceleración de un objeto), se desarrollará de lunes a domingo, desde el 24 de septiembre hasta el 31 de octubre, en horario de 3:00 a.m. para la instalación y 1:00 p.m. para la desinstalación de los equipos.

    Se exhorta a los conductores a transitar con precaución, atender la señalización y seguir las indicaciones del personal en el área.

    El CPCP informó que estas labores forman parte de los procesos técnicos necesarios para avanzar en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una obra clave para la conectividad y el desarrollo del país.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

