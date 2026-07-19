Cinco cambios que traerá el proyecto de la vía Centenario y Arraiján-La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto de $606.5 millones contempla nuevos carriles, reconstrucción de puentes, intercambiadores, cámaras inteligentes y nuevas paradas de buses para mejorar la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste.

Quienes utilizan a diario la vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera podrían encontrarse con un corredor vial muy distinto en los próximos años. El proyecto de transformación impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que avanza hacia la etapa de licitación bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), contempla la intervención de aproximadamente 42 kilómetros de carretera con obras que van mucho más allá de la rehabilitación del pavimento.

La iniciativa, cuya inversión global estimada asciende a $606.5 millones, incluye nuevos carriles, la rehabilitación, ampliación y reconstrucción de puentes, modernos intercambiadores, sistemas inteligentes de vigilancia, iluminación LED y mejoras para peatones y usuarios del transporte público.

Estos son cinco de los principales cambios que traerá este proyecto:

Más carriles para aumentar la capacidad de la vía

Uno de los principales objetivos es reducir la congestión que diariamente enfrentan miles de conductores que se desplazan entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

Para ello, el pliego de cargos contempla la construcción de un carril adicional en cada sentido de la vía Centenario, principalmente en los tramos con mayor demanda vehicular.

En la autopista Arraiján-La Chorrera también se habilitarán dos carriles centrales reversibles, que podrán cambiar de dirección según el comportamiento del tráfico durante las horas de mayor circulación.

La medida busca aumentar la capacidad del corredor y responder al crecimiento urbano y vehicular registrado en Panamá Oeste durante los últimos años.

Actualmente, por la vía Centenario circulan alrededor de 26 mil vehículos al día, mientras que la autopista Arraiján-La Chorrera registra un flujo cercano a los 20 mil.

La transformación de 42 kilómetros de carretera busca reducir la congestión entre Panamá y Panamá Oeste. Foto/Gabriel Rodríguez

Se rehabilitarán, ampliarán o reconstruirán 43 puentes

Otro de los componentes más importantes del proyecto será la intervención de 43 puentes distribuidos a lo largo del corredor.

Algunas estructuras serán rehabilitadas, mientras que otras requerirán ampliaciones o reconstrucciones completas debido a su estado o a las nuevas necesidades de capacidad.

Entre los puentes contemplados para demolición y reconstrucción figuran Kuna Nega, Bique, El Tecal, Nicolás Solano, La Mitra, Montelimar y Costa Verde.

Las obras también abarcarán estructuras ubicadas sobre los ríos Mocambo, Guabinoso, Camarón, Caimitillo, Pedro Miguel, Arraijancito, Aguacate, San Bernardino y Caimito, además de varios pasos sobre la línea férrea.

Los trabajos incluyen la reparación de losas, sustitución de apoyos estructurales, reemplazo de juntas de expansión, rehabilitación de drenajes y obras de protección hidráulica.

Habrá nuevos intercambiadores

El proyecto contempla la modernización de varios de los intercambiadores más utilizados por los conductores que transitan entre Panamá y Panamá Oeste.

Los intercambiadores de Bique, El Tecal, Nicolás Solano y La Mitra serán reconstruidos para mejorar la circulación vehicular.

Además, el concesionario deberá construir vías colectoras que separen el tránsito local del flujo principal de la autopista, reduciendo los puntos de conflicto y mejorando la movilidad.

Estas adecuaciones facilitarán la incorporación y salida de vehículos, especialmente en sectores donde hoy se registran frecuentes congestionamientos.

La carretera contará con cámaras inteligentes

La iniciativa incorpora un componente tecnológico orientado a fortalecer la seguridad vial.

Entre las obras previstas figura la instalación de un sistema de videovigilancia con cámaras de Detección Automática de Incidentes (DAI), integradas con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio de Seguridad Pública.

Este sistema permitirá detectar accidentes, vehículos detenidos u otras incidencias que afecten la circulación, facilitando una respuesta más rápida de las autoridades.

El corredor también contará con aproximadamente 2,470 columnas de iluminación LED, además de nueva señalización horizontal y vertical, dispositivos reflectivos y barreras de protección.

La rodadura de la vía Centenario requiere con reparación con urgencia. Foto/Gabriel Rodríguez

Más infraestructura para peatones y usuarios

Las mejoras no estarán dirigidas únicamente a los conductores.

El proyecto incluye nuevas paradas de autobuses con bahías seguras en sectores como Kuna Nega, Merca Panamá, Bique, Vacamonte, Westland, El Tecal, Nuevo Arraiján, Hato Montaña, Montelimar y Costa Verde.

Asimismo, se construirán aceras accesibles y ocho puentes peatonales elevados para facilitar el cruce seguro de los usuarios.

Estas intervenciones buscan reducir los riesgos para los peatones y mejorar el acceso al transporte público en uno de los corredores con mayor movimiento del país.

La vía Centenario no recibía una rehabilitación integral desde 2019, cuando el MOP reparó unas 2,500 losas de concreto en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros. Foto/Gabriel Rodríguez

Una obra con mantenimiento garantizado

El proyecto será desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), regulado por la Ley 93 de septiembre 2019.

Aunque la inversión total estimada asciende a $606.5 millones, el pliego de cargos fija una inversión inicial de referencia de $267.4 millones para la ejecución de las obras. Además, el contrato contempla un componente de operación y mantenimiento con un valor de referencia de $38.5 millones por semestre.

A diferencia de los proyectos tradicionales, el concesionario no solo ejecutará las obras, sino que también será responsable de operar y mantener la infraestructura durante la vigencia del contrato, cumpliendo indicadores de desempeño y niveles de servicio establecidos por el Estado.

Según el Gobierno, esta modalidad permitirá garantizar la conservación permanente del corredor y evitar que su mantenimiento dependa de futuras administraciones.

La reunión previa y el acto de homologación del pliego de cargos están programados para el 14 de agosto de 2026. Posteriormente continuará el proceso de licitación para seleccionar a la empresa que desarrollará el proyecto.

El plazo máximo para ejecutar las obras será de 48 meses contados a partir de la orden de proceder. Una vez finalizada la construcción, el concesionario continuará a cargo de la operación y el mantenimiento del corredor para asegurar su adecuado funcionamiento a largo plazo.