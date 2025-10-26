Panamá, 26 de octubre del 2025

    Cinco personas resultan heridas en aglomeración previo a un concierto en Figali

    Yasser Yánez García
    Incidente en Figali. Tomado de Sinaproc

    Un incidente se registró la noche de este sábado 24 de octubre durante la apertura de puertas para un concierto en el centro de convenciones Figali, en Amador, cuando un grupo de asistentes comenzó a empujar en el acceso principal, provocando la rotura de una puerta de vidrio.

    De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica.

    En videos compartidos en redes sociales se observa el momento de la aglomeración y la confusión entre los asistentes al intentar ingresar al recinto.

    Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas del incidente ni sobre el estado de las personas afectadas.

