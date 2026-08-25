Cinco residentes de Cirugía General del Complejo de la CSS serán reubicados tras ‘hallazgos inadmisibles’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa ordenó reubicar a residentes de Cirugía General tras detectar acoso laboral comprobado, fallas académicas e incumplimientos laborales en el Complejo Hospitalario de la CSS. Cinco serán trasladados.

Cinco médicos residentes de Cirugía General del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid serán reubicados en otras unidades formadoras, luego de que la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos del Ministerio de Salud (Minsa) detectara incumplimientos laborales y académicos y recibiera denuncias de acoso laboral que, según la Resolución No. 248, fueron comprobadas y sancionadas administrativamente.

Tres de los residentes serán trasladados al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos y dos a Ciudad de la Salud, tras las evaluaciones y entrevistas realizadas en el centro hospitalario.

La medida se produce mientras la Subdirección Médica de Docencia e Investigación del hospital reconoce que el problema va más allá de las largas jornadas. En una circular fechada el 20 de agosto, su titular, Rita Tello, admite que existe una “brecha estructural” entre la carga asistencial, las exigencias del Programa Nacional de Cirugía General y los límites de jornada y descanso establecidos en la normativa.

Tello sostiene que las exigencias propias de una especialidad quirúrgica deben ser compatibles con los límites de trabajo y descanso de los residentes. Por ello, considera necesaria una “actualización técnica urgente” del programa de formación, aprobado en 2018 por la Universidad de Panamá y la Comisión.

Lea aquí la circular emitida por la Subdirección Médica de Docencia e Investigación:

Acoso laboral y renuncias

En la Resolución No. 248, del 6 de agosto de 2026, la CNDMRI ordenó la reubicación de los residentes de primer y segundo año y suspendió temporalmente la apertura de nuevas plazas de Cirugía General en el Complejo para los concursos nacionales de residencias médicas.

Durante las supervisiones y entrevistas, la Comisión reportó denuncias de acoso laboral entre médicos residentes que, según el documento, fueron comprobadas y sancionadas administrativamente por la Dirección de Recursos Humanos.

La CSS rechazó toda forma de acoso laboral y aseguró que trabaja en los correctivos para atender los hallazgos señalados por la Comisión. Su reglamento interno prohíbe expresamente el acoso psicológico y laboral y establece sanciones para estas conductas.

También señaló un aumento de las renuncias en los últimos años y reiteradas solicitudes de cambio de unidad formadora.

Además, la Subdirección de Docencia señaló que mantiene una política de “cero tolerancia” frente al acoso laboral y que los casos denunciados y comprobados fueron remitidos a las instancias administrativas correspondientes.

Los hallazgos incluyeron además expedientes académicos incompletos, retrasos en la entrega de calificaciones, ausencia de algunos registros de exámenes y bitácoras de práctica clínico-quirúrgica parcialmente llenadas.

La Comisión también identificó incumplimientos del Decreto Ejecutivo 312 de 2016 relacionados con los horarios regulares y extraordinarios de trabajo.

Lea aquí la Resolución No. 248:

Ajustarán las guardias

Frente a estos hallazgos, el Complejo Hospitalario ajustará los roles asistenciales y las guardias para cumplir con los límites establecidos en el Decreto Ejecutivo 312 y en la Circular No. 06/2026, del 16 de julio.

La Subdirección de Docencia solicitará además a la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes e Internos y a la Universidad de Panamá la actualización del Programa Nacional de Cirugía General.

El objetivo, según Tello, es corregir las condiciones que están afectando la formación sin disminuir el nivel académico de la especialidad.

“Las exigencias propias de una especialidad quirúrgica no pueden justificar afectaciones al ambiente docente ni la pérdida de los derechos laborales, académicos y humanos de los médicos residentes”, sostiene la subdirectora en la circular.

El Complejo también regularizará la entrega de las notas mensuales, las bitácoras de práctica clínico-quirúrgica y los registros de evaluación periódica.

La Subdirección de Docencia dejó constancia de que las acciones correctivas no buscan afectar el trabajo de los especialistas y tutores del Servicio de Cirugía General ni la excelencia académica o la autonomía docente.

La reubicación de los cinco residentes y la suspensión temporal de nuevas plazas obligan al Complejo a corregir un problema que, según los hallazgos de la Comisión, va más allá de las jornadas de trabajo e involucra también fallas académicas, laborales y de convivencia dentro del programa de Cirugía General.