Ciudad de la Salud: ¿Boicot o realidad para obtener una cita médica en la CSS?

La Ciudad de la Salud se convirtió en un verdadero hervidero de gente este lunes 24 de noviembre de 2025, cuando más de 2,300 personas abarrotaron las instalaciones en busca de una cita médica para 2026, tras ser informadas de que las agendas para ese año ya estaban abiertas.

El inesperado flujo de pacientes generó largas filas, desorden y tensión entre quienes llegaron desde la madrugada con la esperanza de obtener una atención que, en muchos casos, llevaban meses intentando agendar.

La situación obligó al propio director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, a trasladarse personalmente al lugar para tomar control de la logística y asegurar que las personas que viajaron desde distintas partes del país pudieran retirarse con su cita.

Según explicó, lo ocurrido este lunes fue, en gran parte, consecuencia de una acumulación de información que circuló desde octubre, cuando comenzó a difundirse “de boca en boca” que las citas de 2026 se abrirían justamente el 24 de noviembre. Esta comunicación, aseguró, no fue oficial ni formó parte de un proceso coordinado.

“Aparentemente hubo una acumulación de información desde octubre hasta ayer. Se citó a la gente de boca en boca al atrio principal para venir a buscar citas cuando realmente no se tenía organizado el proceso”, expresó el director, subrayando que la CSS no había autorizado la apertura de agendas.

Mon detalló que la institución detectó una apertura irregular de agendas, realizada sin seguir los protocolos ni contar con una estimación adecuada de pacientes.

Boicot, sobredemanda o mala organización

Este hecho llevó a la CSS a calificar la situación como un boicot interno, lo que motivó el inicio de una investigación formal. Aunque el director evitó profundizar, confirmó que ya existen funcionarios identificados que podrían estar involucrados en las irregularidades.

“Indudablemente hay funcionarios involucrados, pero todavía no podemos dar información hasta que concluyan las investigaciones. Hay que identificar claramente a los responsables”, indicó.

Uno de los aspectos más llamativos para las autoridades fue cómo se logró convocar a más de 2,800 personas en un solo día, cuando la demanda habitual para ese tipo de trámites ronda las 400 atenciones.

Para Mon, esta cifra tan elevada refleja no solo la desinformación, sino también las deficiencias de organización que enfrentaron al iniciar la jornada.

“Eso llama la atención, sobre todo por la falta de organización que encontramos ayer”, añadió.

Pese al caos inicial, el director afirmó que todos los pacientes que llegaron lograron obtener una cita, aunque el equipo tuvo que extender la atención hasta altas horas de la tarde.

“Nos quedamos hasta tarde dando todas las citas. Hoy la situación es distinta porque tomamos control”, dijo.

Sin embargo, el relato institucional contrasta con lo vivido por muchos pacientes que aseguran haber recibido información directamente de personal de la CSS.

Entre ellos estaba Mirna, quien explicó que el pasado 28 de octubre, cuando su hija fue atendida por un neurólogo, le entregaron la referencia para la siguiente cita. Al acercarse a ventanilla, le indicaron que debía regresar el 24 de noviembre para agendarla. Obedeció la instrucción, llegó a las 5:00 a.m., obtuvo el número 406 y consiguió la cita tres horas después.

Ante este tipo de testimonios, Mon insistió en que la apertura oficial debió realizarse por especialidades y de forma controlada, pero reconoció que no ocurrió de esa manera.

“Las citas que se están otorgando son para 2026. Ayer debió abrirse por especialidades, pero no se hizo de forma ordenada”, afirmó.

Mon también reconoció que la CSS enfrenta un reto estructural mayor: la escasez de especialistas, un problema que afecta directamente la disponibilidad de citas y que explica los largos tiempos de espera.

Largas filas en la Ciudad de la Salud por una cita médica en el 2026. Cortesía

“No tenemos la cantidad suficiente de especialistas. En Neurología, por ejemplo, creo que hay ocho en toda la Caja para atender la demanda”, señaló.

El director también respondió a las críticas de los asegurados, quienes afirman que los sistemas disponibles —Raisa, WhatsApp, SMS y call center— no les permiten conseguir citas de manera efectiva. Según Mon, 2026 será el año destinado a enfrentar este problema de raíz, aunque advirtió que su solución requiere cambios profundos.

“Este es el problema más complicado que tiene la Caja. No se resuelve solo abriendo agendas. Requiere personal, cambios legales, traer especialistas del extranjero y activar la telemedicina. Vamos a trabajar paso a paso y pedimos un poco de paciencia”, expresó.

La CSS continúo este martes 25 de noviembre continuará el proceso de asignación de citas en la Ciudad de la Salud, bajo protocolos reforzados que incluyen reorganización de flujos, incremento del personal y comunicación constante con los usuarios.

Mientras que las investigaciones internas seguirán su curso para determinar si lo ocurrido fue realmente un error operativo, un boicot o una combinación de ambos factores.