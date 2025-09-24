Ciudad de la Salud: director médico y cirujanos cruzan acusaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un grupo de cirujanos del Hospital Quirúrgico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) rechazó de manera enérgica las recientes declaraciones del director médico, Ricardo Sandoval, realizadas a este medio. Los profesionales lo acusaron de difundir información falsa que, según ellos, menoscaba la dignidad y el trabajo del personal médico.

En un comunicado, los especialistas señalaron que es “falso” que las cirugías concluyan a las 11:00 a.m., como sostuvo Sandoval. Explicaron que la complejidad de los casos que se atienden en este hospital —considerado el centro de referencia nacional en patologías graves— impide que los procedimientos sean tan breves. “Nuestras cirugías requieren el tiempo y la dedicación necesarios para garantizar la seguridad y el éxito del paciente”, subrayaron en un comunicado.

En sentido, Sandoval indicó que en la Ciudad de la Salud, de 25 salones de operaciones, solo se estaban usando siete, entre 7:00 a.m. y 1:00 p.m., y muchos cerraban incluso antes de las 11:00 a.m.

Para optimizar recursos, se trasladó personal del Complejo Hospitalario, aumentando la capacidad de quirófanos de ocho a 15 y extendiendo el horario de operación de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Esta medida permitió generar 900 horas adicionales de cirugía en un solo mes, ampliando la oferta de procedimientos para los asegurados, agregó.

Lea también: Un solo director médico en dos hospitales clave de la CSS: ¿Es viable?

Los cirujanos también desmintieron que actualmente se disponga de 15 quirófanos en operación. “Desde antes de la llegada del Dr. Sandoval contamos con los mismos ocho quirófanos que seguimos utilizando hoy. Los 15 a los que hace referencia en realidad son 12, de los cuales cuatro fueron asignados exclusivamente al personal del Complejo Hospitalario, lo que no representa un aumento en la oferta quirúrgica de la Ciudad de la Salud”, aclararon.

Los médicos recordaron que, incluso, solicitaron por escrito el incremento de quirófanos mediante la nota HQAC-SdeCGENERAL-HT-101-2025, del 2 de septiembre de 2025, en la que ya advertían sobre la reducción que la dirección médica pretendía implementar. A su juicio, “todo lo que está ocurriendo responde a un desconocimiento del proceso quirúrgico en un hospital que maneja los casos más complejos del país y acoge a los principales subespecialistas”.

Los especialistas añadieron que estas decisiones improvisadas están generando un colapso en la disponibilidad de camas y un desmembramiento de los servicios quirúrgicos. Como ejemplo, señalaron que pacientes programados para cirugía el mismo día —bajo un modelo de eficiencia similar al de hospitales privados— se enfrentan a la falta de camas disponibles al salir del quirófano.

Lea la carta completa de los cirujanos de la Ciudad de la Salud:

Asimismo, hicieron un llamado al director médico a concentrarse en resolver la escasez de insumos y medicamentos en lugar de responsabilizar al personal de salud. “El Dr. Sandoval debería enfocar sus esfuerzos en garantizar lo que tanta falta hace en estos momentos en el hospital, en lugar de intentar responsabilizar a los médicos”, expresaron.

Finalmente, los cirujanos reiteraron su compromiso con la ciudadanía: “no vamos a permitir que se mancillen los principios fundamentales de nuestra profesión. Nuestra máxima prioridad siempre será velar por la salud y la integridad de nuestros pacientes, y no cederemos ante decisiones que comprometan la calidad de la atención médica que merecen”.