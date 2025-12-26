Panamá, 26 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Ciudad de la Salud registra más de 500 nacimientos mensuales, a un año del traslado al Hospital Materno Fetal

    Yaritza Mojica
    Ciudad de la Salud registra más de 500 nacimientos mensuales, a un año del traslado al Hospital Materno Fetal
    Ciudad de la Salud registra hasta 18 nacimientos diarios a un año del traslado de neonatos. Foto/Cortesía

    Entre 16 y 18 nacimientos diarios se registran actualmente en la Ciudad de la Salud, al cumplirse un año del traslado de la Sala de Neonatos y Partos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social (CSS), al Hospital Materno Fetal y Neonatal.

    +info

    UNFPA advierte: el país tiene hasta 2038 para aprovechar su bono demográficoDesafíos en el registro de nacimientos en Panamá: 24,636 menores sin identidad legal

    De acuerdo con cifras oficiales, este complejo hospitalario atiende entre 500 y 550 nacimientos mensuales, lo que representa una proyección anual de entre 6,000 y 7,000 partos, casi el doble de los aproximadamente 3,500 que se registraban cada año en el antiguo Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

    El pediatra neonatólogo Roberto Grimaldo explicó que la Ciudad de la Salud se ha consolidado como un centro de referencia nacional para múltiples especialidades, recibiendo pacientes con complicaciones cardíacas y neurológicas, así como embarazos múltiples de gemelos y trillizos.

    Este aumento sostenido en la demanda de la población por los servicios de Ginecología, Obstetricia, Urgencias Ginecológicas y Neonatología refleja, además, el incremento de traslados de casos de alta complejidad tanto del sistema público como del sector privado.

    Ciudad de la Salud registra más de 500 nacimientos mensuales, a un año del traslado al Hospital Materno Fetal
    Entre 16 y 18 nacimientos diarios se registran actualmente en la Ciudad de la Salud, al cumplirse un año del traslado de la Sala de Neonatos y Partos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) al Hospital Materno Fetal y Neonatal. Cortesía

    En el área neonatal, el hospital ha alcanzado resultados destacados en la atención de bebés prematuros extremos, logrando altas tasas de sobrevida en recién nacidos con más de 25 semanas de gestación y pesos entre 600 y 700 gramos, casos que hasta hace algunos años eran considerados inviables.

    Según la entidad, el personal capacitado y el uso de tecnología han fortalecido la calidad de la atención infantil y reducido significativamente las complicaciones de salud.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más