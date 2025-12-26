Ciudad de la Salud registra más de 500 nacimientos mensuales, a un año del traslado al Hospital Materno Fetal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre 16 y 18 nacimientos diarios se registran actualmente en la Ciudad de la Salud, al cumplirse un año del traslado de la Sala de Neonatos y Partos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la Caja de Seguro Social (CSS), al Hospital Materno Fetal y Neonatal.

De acuerdo con cifras oficiales, este complejo hospitalario atiende entre 500 y 550 nacimientos mensuales, lo que representa una proyección anual de entre 6,000 y 7,000 partos, casi el doble de los aproximadamente 3,500 que se registraban cada año en el antiguo Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

El pediatra neonatólogo Roberto Grimaldo explicó que la Ciudad de la Salud se ha consolidado como un centro de referencia nacional para múltiples especialidades, recibiendo pacientes con complicaciones cardíacas y neurológicas, así como embarazos múltiples de gemelos y trillizos.

Este aumento sostenido en la demanda de la población por los servicios de Ginecología, Obstetricia, Urgencias Ginecológicas y Neonatología refleja, además, el incremento de traslados de casos de alta complejidad tanto del sistema público como del sector privado.

En el área neonatal, el hospital ha alcanzado resultados destacados en la atención de bebés prematuros extremos, logrando altas tasas de sobrevida en recién nacidos con más de 25 semanas de gestación y pesos entre 600 y 700 gramos, casos que hasta hace algunos años eran considerados inviables.

Según la entidad, el personal capacitado y el uso de tecnología han fortalecido la calidad de la atención infantil y reducido significativamente las complicaciones de salud.