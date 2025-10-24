Panamá, 24 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    MES DE LA PATRIA

    Ciudad del Saber celebra su tradicional Siembra de Banderas

    Getzalette Reyes
    La Fundación Ciudad del Saber realizó su tradicional Siembra de Banderas. LP Isaac Ortega

    La Fundación Ciudad del Saber realizó la mañana de este jueves 23 de octubre su tradicional ceremonia de Siembra de Banderas, un acto simbólico que, desde hace más de dos décadas, rinde homenaje a la gesta patriótica del 2 de mayo de 1958, cuando un grupo de estudiantes panameños protagonizó la “Operación Soberanía” al sembrar 75 banderas nacionales en la Zona del Canal, como protesta contra el dominio estadounidense en el área.

    Este año, la ceremonia contó con la participación de la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, quien fue la oradora de fondo y abanderada de honor del evento.

    “La Ciudad del Saber se erige como un éxito nacional. Nunca debemos olvidar por qué es nuestra vocación como panameños que aquí, donde antes se escuchaban órdenes marciales, desde hace 26 años resuenan ideas. Donde antes se entrenaban soldados, hoy se forman científicos, pensadores, artistas y ciudadanos comprometidos”, destacó Moscoso durante su intervención.

    Por su parte, Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, subrayó la importancia de mantener viva esta tradición como un acto de reflexión, unidad y responsabilidad histórica.

    “Estas banderas que ondearán durante el resto de octubre y todo noviembre envían un mensaje claro: Panamá cree en la paz, la convivencia y el respeto entre las naciones. No hay mayor apuesta que la de un país pacífico y próspero, comprometido con su soberanía y con el bienestar de todos los pueblos”, señaló Arosemena.

    La actividad concluyó con el despliegue de banderas nacionales en honor a los estudiantes que protagonizaron la Operación Soberanía.

    El evento estuvo acompañado por presentaciones artísticas de la Banda de Música de la Escuela Moisés Castillo Ocaña y del Conjunto Folklórico de Ciudad del Saber.

    Getzalette Reyes

    Portadista


