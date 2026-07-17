Clima en Panamá: Alertan de incursión de polvo del Sahara hasta el 20 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este fenómeno podría provocar irritación en la garganta e inconvenientes en las vías respiratorias.

Si en los últimos días ha sentido estornudos, tos, irritación en los ojos o molestias en la garganta, pero sin los síntomas típicos de un resfriado, es posible que la causa no sea un virus. La explicación podría estar en el aire que respira.

Una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara ha llegado a Panamá y, además de provocar una ligera neblina seca, puede aumentar la irritación de las vías respiratorias, especialmente en personas con alergias, asma u otras condiciones respiratorias.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), este viernes 17 de julio en el país se observa el ingreso de una masa de aire con partículas de polvo del Sahara en la vertiente del Caribe y las regiones Central, Metropolitana y Oriental, afectando las provincias centrales, así como Panamá, Panamá Oeste y Darién.

📢Aviso de Vigilancia por Incursión de Partículas de Polvo del Sahara.



📌Válido hasta las 11:59 p.m. del 20 de julio de 2026.



Pronóstico por la meteoróloga Pilar López.



📲Para más información ingresa a https://t.co/74vkjvagDm pic.twitter.com/P8sRMWFP6v — IMHPA (@imhpapma) July 17, 2026

Este fenómeno, que cada año alcanza el Caribe y América Central, es producto de las tormentas de arena del continente africano, principalmente de la región del desierto del Sahara.

Consiste en pequeñas partículas de polvo que son transportadas por los vientos alisios a través del océano Atlántico.

De acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS), este fenómeno podría provocar irritación en la garganta e inconvenientes en las vías respiratorias. Además, señala que las personas que sufren de alergias podrían verse afectadas por esta situación.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que “las personas con enfermedades respiratorias crónicas, como asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), adultos mayores, mujeres embarazadas y niños deben usar protectores respiratorios, tales como mascarillas o un pañuelo de tela húmedo para cubrir nariz y boca”.

El Sinaproc manifiesta que este fenómeno se extenderá hasta el 21 de julio. Foto: Captura de pantalla.

La organización también hace un llamado a adoptar medidas de cuidado adicionales, como cubrir las fuentes de agua, como: pozos, recipientes o estanques, para de esta forma, evitar su contaminación, además de humedecer los sectores de la casa antes de barrer, con el fin de evitar la resuspensión del polvo acumulado.

En la misma línea, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó cerrar puertas y ventanas para minimizar la entrada de polvo a las viviendas, así como mantenerse hidratado y permanecer en ambientes ventilados.

El IMHPA mantendrá el monitoreo de las condiciones atmosféricas y recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales mientras permanezca vigente el aviso, que se extiende hasta el 20 de julio.