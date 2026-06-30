Clima en Panamá: sensación térmica alcanzaría los 41°C

Salir de casa temprano ya no garantiza escapar del calor. La sensación de sofoco persiste incluso cuando cae la tarde y el sol ya se ha ocultado.
En parte, esto se debe a las altas sensaciones térmicas que ha registrado Panamá en las últimas semanas, producto de la combinación entre las elevadas temperaturas y la humedad.
Los termómetros han marcado valores inusuales, alcanzando hasta los 36 grados centígrados.
Para ponerlo en perspectiva, según el sitio especializado AccuWeather, durante junio de 2025 la temperatura máxima registrada fue de alrededor de 34 grados centígrados, dos grados menos que los valores observados este año.
Este martes 30 de junio se prevén temperaturas máximas de hasta 36°C, pero la combinación con una humedad superior al 70 % podría elevar la sensación térmica entre 36 °C y 41 °C.
Las áreas bajo aviso son: Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la Comarca Emberá, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
El organismo advierte que estas condiciones aumentan el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente durante actividades al aire libre o exposiciones prolongadas al sol.
Europa arde
Pero este fenómeno no es exclusivo de los países tropicales. En Europa, naciones como España, Reino Unido y Francia también atraviesan una intensa ola de calor con temperaturas récord.
Francia: las altas temperaturas ya han tenido consecuencias mortales y las autoridades reportan más de mil fallecimientos asociados al calor.
Austria: Vivió la peor ola de calor registrada en su historia, con un récord de 40.1 °C. Aunque las temperaturas comenzaron a descender, las autoridades reportan deslizamientos de tierra por las tormentas, aumento del consumo de agua y preocupación por el impacto del calor en ríos y peces.
Hungría: Alcanzó un nuevo récord nacional de 42 °C en la localidad de Szécsény. El Gobierno pidió reducir el consumo de agua y electricidad ante la presión sobre los servicios y mantiene la alerta máxima por calor extremo.
Rumanía: Amplió la alerta roja a casi todo el país, con temperaturas de hasta 41 °C. En los últimos tres días se reportaron tres muertes relacionadas con golpes de calor y ahogamientos. El calor también ha dañado carreteras y vías férreas, obligando a imponer restricciones al transporte pesado y a suspender el servicio de tranvía en Timisoara.
Bulgaria: Emitió alerta amarilla en sus 28 regiones, con temperaturas de hasta 39 °C. Además, suspendió la circulación de camiones de más de 20 toneladas durante las horas de mayor calor para proteger la infraestructura vial.
Albania: Se esperaban temperaturas de hasta 41 °C en zonas del norte del país.
Macedonia del Norte: Registró máximas de 40 °C, especialmente en el valle del Vardar, la cuenca de Skopie y el sureste del país.
Bosnia-Herzegovina: Las temperaturas alcanzaron los 40 °C, mientras las autoridades también emitieron alertas meteorológicas.
Serbia: La capital, Belgrado, soportó temperaturas de hasta 39 °C, en medio de una ola de calor considerada inusual para la época.