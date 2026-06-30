Clima en Panamá: sensación térmica alcanzaría los 41°C

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras Panamá permanece bajo aviso por altas temperaturas y sensación térmica, Europa enfrenta una de las olas de calor más intensas de su historia.

Salir de casa temprano ya no garantiza escapar del calor. La sensación de sofoco persiste incluso cuando cae la tarde y el sol ya se ha ocultado.

En parte, esto se debe a las altas sensaciones térmicas que ha registrado Panamá en las últimas semanas, producto de la combinación entre las elevadas temperaturas y la humedad.

Los termómetros han marcado valores inusuales, alcanzando hasta los 36 grados centígrados.

Para ponerlo en perspectiva, según el sitio especializado AccuWeather, durante junio de 2025 la temperatura máxima registrada fue de alrededor de 34 grados centígrados, dos grados menos que los valores observados este año.

Este martes 30 de junio se prevén temperaturas máximas de hasta 36°C, pero la combinación con una humedad superior al 70 % podría elevar la sensación térmica entre 36 °C y 41 °C.

Las áreas bajo aviso son: Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la Comarca Emberá, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Aviso de vivgilancia en Panamá, por altas temperaturas.

El organismo advierte que estas condiciones aumentan el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente durante actividades al aire libre o exposiciones prolongadas al sol.

Europa arde

Pero este fenómeno no es exclusivo de los países tropicales. En Europa, naciones como España, Reino Unido y Francia también atraviesan una intensa ola de calor con temperaturas récord.

Varios parisinos se refrescan a orillas del Sena en París, este martes. Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France. EFE/ Edgar Sapiña

Francia: las altas temperaturas ya han tenido consecuencias mortales y las autoridades reportan más de mil fallecimientos asociados al calor.

Austria: Vivió la peor ola de calor registrada en su historia, con un récord de 40.1 °C. Aunque las temperaturas comenzaron a descender, las autoridades reportan deslizamientos de tierra por las tormentas, aumento del consumo de agua y preocupación por el impacto del calor en ríos y peces.

Imagen del Servicio Marino de Copernicus, que alertó este martes de que tras la ola de calor marina de finales de mayo de 2026, las intensas temperaturas que afectaron a Europa occidental y central durante la tercera decena de junio provocaron un mayor calentamiento de los mares circundantes. EFE

Hungría: Alcanzó un nuevo récord nacional de 42 °C en la localidad de Szécsény. El Gobierno pidió reducir el consumo de agua y electricidad ante la presión sobre los servicios y mantiene la alerta máxima por calor extremo.

Rumanía: Amplió la alerta roja a casi todo el país, con temperaturas de hasta 41 °C. En los últimos tres días se reportaron tres muertes relacionadas con golpes de calor y ahogamientos. El calor también ha dañado carreteras y vías férreas, obligando a imponer restricciones al transporte pesado y a suspender el servicio de tranvía en Timisoara.

Dos mujeres se protegen del sol con un paraguas durante una ola de calor con temperaturas superiores a 40 grados centígrados, el 12 de agosto de 2025 en Sevilla, al sur de España / AFP

Bulgaria: Emitió alerta amarilla en sus 28 regiones, con temperaturas de hasta 39 °C. Además, suspendió la circulación de camiones de más de 20 toneladas durante las horas de mayor calor para proteger la infraestructura vial.

Albania: Se esperaban temperaturas de hasta 41 °C en zonas del norte del país.

Macedonia del Norte: Registró máximas de 40 °C, especialmente en el valle del Vardar, la cuenca de Skopie y el sureste del país.

Bosnia-Herzegovina: Las temperaturas alcanzaron los 40 °C, mientras las autoridades también emitieron alertas meteorológicas.

Serbia: La capital, Belgrado, soportó temperaturas de hasta 39 °C, en medio de una ola de calor considerada inusual para la época.