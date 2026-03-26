Cobro en estacionamientos de la cinta costera 3 avanza tras aval municipal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Concejo de Panamá aprobó regular los estacionamientos en la cinta costera 3 mediante cobro de tarifas, aunque persisten dudas sobre su implementación por depender del MOP.

Un proyecto para regular el uso de estacionamientos en la cinta costera 3, mediante el cobro de tarifas, fue aprobado en el Concejo de Panamá el pasado martes 24 de marzo. La iniciativa fue presentada por la administración del alcalde Mayer Mizrachi.

El proyecto está relacionado con la regulación de los servicios de estacionamiento en el Centro Cultural ubicado en la cinta costera 3, en el sector de Puerta Sur, así como con la fijación de sus tarifas.

La propuesta fue presentada el 17 de marzo durante una sesión del consejo capitalino. Posteriormente, fue enviada por los ediles a la Comisión de Hacienda Municipal para su discusión. Ocho días después, el proyecto fue llevado nuevamente al pleno y aprobado con 24 votos a favor.

Se consultó a la Alcaldía de Panamá sobre cuáles serían las tarifas para los estacionamientos en la cinta costera 3; sin embargo, se informó que, tras su aprobación, la propuesta debe ser promulgada en la Gaceta Oficial para su formalización y posteriormente anunciada los detalles en conferencia de prensa.

No obstante, persisten dudas sobre el uso y cobro de estos estacionamientos en Puerta Sur, ubicado en la finca No. 30379593, debido a que la administración de la cinta costera corresponde al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Así lo establece el Decreto Ejecutivo 218 del 15 de diciembre de 2017, “por el cual se reglamenta la administración, uso, mantenimiento y aprovechamiento del Parque Urbano Lineal Costero, denominado cinta costera”.

Según el decreto, el Parque Urbano Lineal denominado cinta costera incluye todas las áreas de parques, jardines, plazas, puentes peatonales, aceras, ciclovías lineales, parques infantiles, gazebos, restaurantes, canchas polideportivas, anfiteatros, el estadio Maracaná, un mirador, estacionamientos, mobiliario urbano, entre otros, en sus tres etapas ubicadas en la ciudad de Panamá.

Uno de los que cuestionó este proyecto fue el diputado independiente Jorge Alberto González, quien señaló que mientras el alcalde discute cobrar estacionamiento en la cinta costera, hay sectores de Panamá Norte que no tiene luminaria, ni aceras y espera por calidad de vida.

Ante esto González, invitó a Mizrachi a que visite Panamá Norte y se percate de todas las cosas que hacen falta, para dar mayor seguridad a la población.

También se envió una consulta al MOP para conocer si se ha otorgado alguna concesión o permiso para la administración de la Cinta Costera; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.