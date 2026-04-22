Coco Parque: abren al público un espacio frente al mar cerrado por décadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras permanecer cerrado por dos décadas, un terreno estatal frente al mar en San Francisco fue recuperado para uso público y se convertirá en Coco Parque, un nuevo espacio recreativo cuyo proyecto está valorado en $700 mil.

Una de las primeras en visitar el parque y entrar sin temor a ser detenida por la administración del edificio Belvedere Park fue Zoe, una joven residente del sector de San Francisco, quien calificó la apertura como “una acción increíble” y aseguró que desconocía la existencia del lugar hasta que fue habilitado.

“Ahora me imagino a los niños jugando aquí o venir con mis amigas a pasar un buen rato. Tenemos naturaleza cerca, sin tener que ir a la Cinta Costera o al Parque Omar”, comentó.

Otros residentes, como Alejandra y su esposo Andrés Concepción —quienes decidieron desayunar al aire libre en el parque—, destacaron el potencial del área y la necesidad de más espacios comunitarios en San Francisco. “Es un espacio público que se necesitaba. Tiene mucho potencial y la representante del corregimiento cuenta con nuestro apoyo para limpieza o lo que se requiera”, indicaron.

Según Andrés, este terreno era utilizado de forma privada. “Los que tenían ocupado este espacio lo mantenían cerrado, ni siquiera le daban mantenimiento; lo tenían descuidado, desaprovechando esta área pública que puede servir para la comunidad, para esparcimiento o diversión”.

Residentes de San Francisco respaldan el proyecto de construcción del Coco Parque en el corregimiento de San Francisco. Foto/Anel Asprilla.

Por su parte, Rodolfo Vargas, otro morador del corregimiento, afirmó que la recuperación del área representa una mejora para la calidad de vida de los vecinos. “Panamá necesita más parques. Esto hacía mucha falta para pasear mascotas, hacer ejercicios y que las personas mayores podamos caminar cerca de casa”, expresó.

Entre los residentes más antiguos consultados estuvo Manuel Alberto Moreno, un vecino histórico de San Francisco, de 73 años. Su testimonio refleja el peso simbólico de la recuperación.

“Nunca tuve acceso para pasar dentro de esta área. Nunca. Primera vez hoy”, afirmó.

Moreno recordó que en su juventud funcionaba un astillero y relató historias de cuando debía ir por otro acceso para bañarse con otro vecinos conocidos de la época.

Ahora espera que el nuevo parque sea restaurado de manera integral y abierto para todos. “Que venga todo el mundo con sus niños, los padres, los vecinos. Todo el que venga a San Francisco, sea bienvenido”, señaló Moreno.

Por varios años el acceso a un parque de casi una hectárea había sido bloqueado por un edificio privado, en el corregimiento de San Francisco. Ahora la Junta Comunal de San Francisco habilitó la entrada. Foto/Anel Asprilla

Los vecinos coincidieron en que, además de la construcción del parque, será clave el compromiso ciudadano para mantener limpio y en buen estado el nuevo espacio público, llamado a convertirse en un punto de encuentro y recreación para San Francisco.