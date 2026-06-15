‘Coiba no puede volver a ser una prisión’: el sentir de una científica de Coiba-AIP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigadora Eloisa Lasso, primera mujer científica de planta en la Estación Científica Coiba AIP, expresó su preocupación por el traslado de 29 privados de libertad a la isla y advirtió sobre los riesgos para la biodiversidad, la ciencia y el turismo sostenible.

Para la investigadora Eloisa Lasso, Coiba es mucho más que una isla rodeada de aguas cristalinas y arrecifes coralinos. Es un laboratorio viviente, un refugio de biodiversidad única y un espacio al que ha dedicado años de trabajo científico y conservación.

Por eso, el traslado de 29 privados de libertad a la isla Coiba por parte del Ministerio de Seguridad (Minseg), realizado el pasado fin de semana, despertó en la investigadora una profunda preocupación que decidió expresar públicamente.

La primera mujer científica de planta en la Estación Científica Coiba-AIP utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje cargado de inquietud y defensa hacia uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

“La seguridad de Panamá no se construye sacrificando su patrimonio natural más valioso. ¡No a la reactivación de la prisión en Coiba! Coiba no puede volver a ser una prisión", escribió.

Sus palabras reflejan el sentir de alguien que conoce la isla más allá de su historia como antigua colonia penal. Para Lasso, Coiba representa ciencia, conservación y una oportunidad para que Panamá fortalezca su liderazgo en la protección de la biodiversidad.

Ubicada en el Pacífico panameño, Coiba alberga ecosistemas de enorme riqueza biológica. En sus aguas pueden observarse tiburones martillo, mantarrayas y ballenas, mientras que sus bosques sirven de hogar a especies emblemáticas, como los monos carablanca. Sitios como Bahía Damas y Granito de Oro han convertido al parque en un referente del turismo sostenible y la investigación científica en la región.

La seguridad de Panamá no se construye sacrificando su patrimonio natural más valioso.

NO a la reactivación de la cárcel en Coiba! Coiba no puede volver a ser una prisión. Coiba es la isla más grande del Pacífico centroamericano, un laboratorio vivo de biodiversidad, hogar de pic.twitter.com/xubMBl0sSM — Eloisa Lasso PhD (@ElolassoG) June 14, 2026

Su importancia motivó la creación de la Estación Científica Coiba-AIP, una de las asociaciones de interés público impulsadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). La institución promueve actividades de investigación, educación y conservación de la biodiversidad del Parque Nacional Coiba y sus áreas de influencia.

Desde esa experiencia, Lasso advirtió que retomar el uso penitenciario de la isla no resolvería los problemas de seguridad que enfrenta el país.

“Reactivar una cárcel en Coiba no resuelve el problema de inseguridad del país y pone en riesgo la biodiversidad, el turismo sostenible, la ciencia, la economía local, la reputación internacional de Panamá y los compromisos ambientales que ya hemos adquirido como país”, señaló.

La investigadora también llamó la atención sobre las consecuencias que una decisión de este tipo podría tener para las comunidades que dependen de las actividades vinculadas al parque.

“Coiba también es fuente de trabajo para decenas de lancheros, guías, operadores turísticos, comunidades y familias de tierra firme que dependen del turismo responsable asociado al parque. Convertir nuevamente esta isla en cárcel sería un retroceso histórico”, manifestó.

Traslado de privados de libertad a la isla Coiba. Foto/Captura de video

A juicio de Lasso, el debate trasciende el traslado de un grupo de privados de libertad. Se trata, afirma, de decidir qué representa Coiba para Panamá: si un símbolo de conservación y conocimiento o un retroceso frente a los avances en materia de conservación e investigación científica.

“Panamá debe buscar soluciones reales y responsables a la crisis penitenciaria y de seguridad, pero no a costa de destruir uno de sus patrimonios naturales más valiosos. Coiba es biodiversidad, ciencia, turismo, historia natural y orgullo nacional”, expresó.

Con un mensaje breve, pero contundente, la científica resumió el sentir que hoy comparte con otros sectores ambientales y académicos del país: “No a la reactivación del penal en Coiba. No a convertir nuestra joya natural en prisión otra vez”.

La carta y el comunicado de Miambiente

El Ministerio de Ambiente (Miambiente), entidad que preside el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, informó en un comunicado de prensa que el traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en la isla Coiba, se realizó bajo estricta confidencialidad por razones de seguridad nacional, por lo que no tuvo conocimiento previo de la operación.

En ese mismo comunicado, explicó que las instalaciones utilizadas corresponden a la pista de aterrizaje, la base aeronaval y el antiguo penal de la isla Coiba, las cuales han permanecido bajo custodia del Senan desde antes de la creación del Parque Nacional Coiba, con el propósito de que esa institución cumpla funciones relacionadas con el combate al narcotráfico internacional y la defensa de la seguridad nacional.

Además, sostuvo que el patrimonio natural del Parque Nacional Coiba no se ha visto afectado por la medida adoptada. Asimismo, aseguró que no se han realizado construcciones ni reformas que impacten el área protegida y que ninguna actividad se desarrolla ni se desarrollará fuera del edificio ocupado por el Senan.

El pronunciamiento de la entidad se produjo luego de que trascendiera una carta enviada el pasado 10 de junio por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en la que expresaba la posición institucional de Miambiente respecto al uso de la isla Coiba con fines penitenciarios.

Carta completa enviada por Miambiente:

Sin embargo, en el comunicado difundido el 14 de junio, MiAmbiente precisó que dicha comunicación hacía referencia a la posibilidad de transformar la isla Coiba en un centro penitenciario permanente mediante la construcción de nuevas edificaciones e instalaciones de seguridad.

La entidad reiteró que esa alternativa no es viable por razones legales y ambientales, así como por la necesidad de proteger el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Datos de la científica: