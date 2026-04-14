Coiba revela una cuna de tiburones y abre una nueva página para la ciencia panameña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un estudio científico confirma por primera vez la presencia del tiburón limón (lemonshark - Negaprion brevirostris) en Coiba y revela que el estuario de Boca Grande funciona como zona de cría, reforzando el valor del parque como santuario clave para la vida marina.

En Coiba, la ciencia avanza como avanzan las mareas: sin estridencia, pero dejando marcas profundas.

A primera vista, el hallazgo parece una noticia de fauna marina. Un registro nuevo. Una especie confirmada donde antes no figuraba. Pero en realidad es mucho más que eso.

Lo que un grupo de investigadores panameños encontró en el estuario de Boca Grande, dentro del Parque Nacional Coiba, no solo amplía el mapa conocido del tiburón limón, Negaprion brevirostris; también reordena una conversación mucho mayor sobre la salud de los ecosistemas costeros, el valor estratégico de los estuarios tropicales y la capacidad de Panamá de producir ciencia de alto nivel desde sus propias preguntas, sus propios laboratorios y sus propias urgencias.

La evidencia, respaldada por datos taxonómicos y genéticos, confirma por primera vez la presencia del tiburón limón en aguas estuarinas de Coiba. No se trata de un avistamiento aislado ni de una sospecha armada con intuición de campo. Se trata de seis individuos juveniles, capturados en distintas épocas de 2025 en Boca Grande, cuya identidad fue corroborada mediante caracteres morfológicos y análisis de ADN. En otras palabras, la especie no solo está allí: está allí con el sello severo de la ciencia. Y, sin embargo, lo más importante no es solo que esté. Lo verdaderamente extraordinario es lo que su presencia significa.

El tiburón limón no es ajeno a Panamá. Se le ha reportado en zonas continentales, y su presencia es más conocida en el Caribe que en el Pacífico. Lo que no existía hasta ahora era un registro confirmado para Coiba y, más aún, para ambientes insulares del Pacífico panameño. Es una pieza nueva para comprender la distribución regional de la especie.

Una guardería bajo los manglares

Los estuarios suelen describirse como zonas de transición, lugares donde el río entrega su pulso a la marea y el agua dulce aprende a convivir con la sal. Pero esa definición, aunque correcta, se queda corta. En realidad, los estuarios son territorios de inicio. Son viveros, maternidades, refugios. Son escenarios donde la vida marina encuentra cobijo en sus etapas más vulnerables.

Eso mismo explica el Dr. Edgardo Díaz-Ferguson, director ejecutivo de Coiba AIP y líder del estudio, al relatar el origen de esta investigación.

El proyecto no nació con la idea de encontrar una “nueva” especie para Coiba, sino con una pregunta más amplia y, quizá por ello, más poderosa: cómo medir la calidad ambiental de los estuarios panameños utilizando variables fisicoquímicas, biológicas y ecológicas, incluyendo la presencia de grandes depredadores como indicador del buen estado del ecosistema.

En esa ruta comparativa, entre estuarios prístinos de Coiba y estuarios intervenidos del continente, Boca Grande empezó a contar una historia distinta.

Allí aparecieron juveniles de tiburón. No uno, sino varios. Y entre ellos, una especie que no debía estar allí según el inventario disponible: el tiburón limón.

“Lo vimos y nos parece un limón, pero qué raro, aquí no hay limón”, relata Díaz-Ferguson en la entrevista al recordar ese primer acercamiento.

La sorpresa obligó a hacer lo que hace la ciencia cuando la realidad contradice el archivo: volver al laboratorio, secuenciar, comparar, verificar.

El análisis genético confirmó que se trataba, en efecto, de Negaprion brevirostris. Y no de un ejemplar extraviado, sino de varios juveniles encontrados en diferentes momentos del año.

Esa recurrencia temporal permite inferir que Boca Grande funciona como zona de reproducción y crianza, un espacio donde las hembras llegan, paren y dejan a sus crías en un ambiente seguro, con alimento y condiciones ambientales favorables.

La ciencia tiene para eso una expresión precisa y hermosa: young of the year. Animales de menos de un año, con señales de nacimiento aún recientes, pero ya plenamente insertos en la dinámica del depredador. Cachorros del mar, podría decirse, aunque la metáfora pierda de inmediato la inocencia cuando se recuerda que, incluso siendo crías, ya están equipados para cazar.

El tiburón como termómetro del agua

Durante demasiado tiempo, la figura del tiburón ha sido secuestrada por el miedo. La cultura popular lo convirtió en amenaza antes que en síntoma, en sobresalto antes que en evidencia. Pero la ecología cuenta otra historia.

Para Díaz-Ferguson y su equipo, la presencia de depredadores tope o mesodepredadores en un estuario no es una señal de alarma, sino una señal de salud.

Donde hay tiburones, dice en esencia la investigación, hay alimento; donde hay alimento, persiste una red ecológica funcional; donde esa red funciona, la calidad ambiental se sostiene.

Por eso el hallazgo del tiburón limón en Boca Grande tiene un valor que rebasa la taxonomía: confirma que ese estuario conserva atributos ecológicos excepcionales. Aguas con condiciones fisicoquímicas adecuadas, menor carga bacteriana, manglares bien conservados, fondos arenosos, refugio y productividad.

El propio científico lo resume con una idea contundente: “los depredadores en general son indicadores de salud”. Y en este caso, el indicador no pudo ser más elocuente.

El tiburón limón es una especie asociada a aguas claras, fondos arenosos o fangosos y zonas bordeadas por manglar rojo.

Su presencia en Boca Grande parece, casi, una certificación ecológica otorgada por la propia naturaleza. Un veredicto vivo. Una especie diciendo, sin palabras, que ese sitio todavía ofrece las condiciones necesarias para la reproducción y la supervivencia.

No es un detalle menor. En un país donde buena parte de los estuarios continentales enfrenta presiones crecientes por contaminación, pérdida de manglar, sedimentación y expansión urbana, Coiba emerge no solo como un santuario de biodiversidad, sino como una línea base. El punto de comparación. El espejo limpio donde Panamá puede verse para entender cuánto ha perdido y cuánto aún puede salvar.

Edgardo Díaz-Ferguson explica que el proyecto se propone estudiar diversidad, conectividad y calidad ambiental de los estuarios como base para esa estrategia nacional. Este hallazgo sobre el tiburón limón es uno de sus primeros frutos visibles. Pero no será el último.

Un hallazgo que cambia el mapa del Pacífico panameño

El tiburón limón no es ajeno a Panamá. Se le ha reportado en zonas continentales, y su presencia es más conocida en el Caribe que en el Pacífico. Lo que no existía hasta ahora era un registro confirmado para Coiba y, más aún, para ambientes insulares del Pacífico panameño bajo este nivel de validación genética y taxonómica.

Allí radica la trascendencia del hallazgo. No es solo una suma al inventario del parque. Es una pieza nueva para comprender la distribución regional de la especie y sus posibles patrones de conectividad.

La investigación abre preguntas decisivas. ¿Se trata de una población local pequeña y relativamente aislada? ¿Es Panamá una fuente de individuos que luego se dispersan hacia otras zonas del Pacífico oriental? ¿Regresan las hembras al mismo sitio para parir, siguiendo patrones de filopatría, como se ha documentado en otras regiones? ¿Puede Coiba estar aportando individuos a poblaciones vecinas de Costa Rica o Colombia?

Todavía no hay respuestas definitivas. Pero ya existe la base para formularlas con rigor. El equipo planea continuar el monitoreo, marcar individuos y ampliar el análisis genético comparativo para reconstruir ese rompecabezas de movilidad regional. La noticia, entonces, no se agota en el descubrimiento. Apenas lo inaugura.

Ciencia panameña, ciencia con hilo, ciencia sin paracaídas

Hay otro nivel en esta historia que merece ser contado con la misma seriedad que el hallazgo biológico. Este no es solo un resultado importante para la conservación marina. Es también una afirmación sobre el tipo de ciencia que Panamá puede y debe producir.

Díaz-Ferguson lo dice sin rodeos: durante décadas, gran parte de la teoría con la que se han estudiado los estuarios tropicales proviene de sistemas templados, de lugares como Chesapeake o el Mediterráneo. Pero los trópicos tienen otras dinámicas, otras escalas, otras presiones y otras lógicas ecológicas. Entenderlos exige conocimiento situado, investigación persistente y continuidad institucional. Exige, también, romper con la llamada parachuting science, esa práctica en la que investigadores externos llegan, extraen datos y se van, dejando poco arraigo local y escasa construcción de capacidad.

En ese sentido, este trabajo encarna algo más profundo que una publicación científica en camino. Es parte de una apuesta de largo aliento para construir una estrategia nacional de conservación de estuarios desde Panamá, con científicos panameños, con trabajo de campo sostenido y con una agenda que no se limita a describir lo que existe, sino que busca ofrecer herramientas para recuperar lo degradado y proteger lo intacto.

El proyecto, según explica el investigador, se propone estudiar diversidad, conectividad y calidad ambiental de los estuarios como base para esa estrategia nacional. Este hallazgo sobre el tiburón limón es uno de sus primeros frutos visibles. Pero no será el último.

Lo que asoma aquí es una visión más ambiciosa: convertir a Panamá en referente regional para el diagnóstico y la teoría de estuarios tropicales. No como eslogan, sino como programa científico. No como promesa, sino como trabajo acumulado.

El Parque Nacional Coiba está integrado por 27 mil hectáreas. Cortesía

Coiba como refugio y como argumento

Desde hace años, Coiba ocupa un lugar privilegiado en la imaginación ambiental del país. Parque nacional, patrimonio natural, laboratorio de biodiversidad, joya del Pacífico panameño. Pero cada nuevo hallazgo le añade una capa a esa identidad. Esta vez, la capa es particularmente sensible.

Porque hablar de tiburones no es fácil. La reacción automática del público suele oscilar entre la fascinación y el temor. Por eso, cualquier narración responsable debe apartarse del sensacionalismo. El hallazgo no autoriza una lectura de amenaza. Todo lo contrario. Lo que revela es que Coiba sigue ofreciendo refugio a especies que necesitan estabilidad ecológica para completar etapas críticas de su vida.

Eso tiene consecuencias concretas de manejo. El equipo científico considera que la información puede fortalecer acciones de conservación dentro del parque, incluyendo la incorporación formal de la especie al inventario biológico de Coiba y la posibilidad de avanzar hacia figuras de protección específicas para áreas como Boca Grande, concebidas como santuarios de tiburones. La idea no es convertir el hallazgo en postal, sino en instrumento de política pública y educación ambiental.

La imagen, sin embargo, es poderosa: un estuario bajo manglares, en una isla del Pacífico panameño, sirviendo como sala de parto del mar. Una cuna silenciosa para depredadores cuya sola existencia ayuda a sostener el equilibrio ecológico. Una maternidad sin paredes, donde la salud del agua, el refugio del manglar y la abundancia de presas se alinean para permitir que la vida empiece.

Lo que el limón vino a decir

Hay especies que entran a un ecosistema como habitantes. Y hay otras que entran como mensaje. El tiburón limón, en Coiba, parece ambas cosas.

Llegó a decir que Boca Grande conserva todavía la fineza ecológica que muchas zonas del continente han perdido. Llegó a recordar que los estuarios no son bordes secundarios del territorio, sino engranajes esenciales de la vida marina. Llegó a demostrar que la ciencia, cuando se hace con paciencia y método, no solo descubre especies: descubre sentidos. Y llegó, también, a recordarle al país que la conservación no puede descansar solo en el asombro, sino en decisiones informadas, monitoreo constante y respaldo institucional.

Quizá por eso este hallazgo tiene una belleza rara. No la belleza ruidosa del espectáculo, sino la belleza exacta de lo que revela una verdad más grande que sí mismo. El tiburón limón no apareció en Coiba para añadir una línea a una lista. Apareció para decir que debajo de la superficie aún quedan secretos fértiles, y que Panamá tiene científicos capaces de escucharlos. Y cuando un estuario habla, conviene prestarle atención.

Yelena Rodríguez es periodista especializada en desarrollo sostenible.