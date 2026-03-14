Colapsa un puente vehicular en Capira cuando pasaba un camión cargado de granos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que un puente vehicular colapsó la tarde de este sábado 14 de marzo, al pasar un camión articulado con carga.

El accidente se registró en el distrito de Capira, en el corregimiento de Villa del Carmen, específicamente en la entrada de la comunidad de Villa Rosario (provincia de Panamá Oeste).

Según información preliminar, la estructura se desplomó debido al peso del camión articulado que transitaba por el puente. Se conoció que el vehículo transportaba algún tipo de grano y que, debido al peso del camión sumado a la carga que llevaba, la estructura de acero de un solo carril cedió.

Puente vehicular colapsa en Capira, provincia de Panamá Oeste, tras el paso de un camión articulado con carga de granos. Video/Cortesíahttps://t.co/HyFq7iVozR pic.twitter.com/KRxVokoN6r — La Prensa Panamá (@prensacom) March 14, 2026

También se indicó que ya existía una recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) para prohibir el paso de equipos pesados por este puente, debido a que la infraestructura no tenía la capacidad de soporte para este tipo de vehículos articulados.

Hasta el momento se desconoce el estado del conductor del camión.