Panamá, 14 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PANAMÁ OESTE

    Colapsa un puente vehicular en Capira cuando pasaba un camión cargado de granos

    Yaritza Mojica
    Colapsa un puente vehicular en Capira cuando pasaba un camión cargado de granos
    Colapsa puente en Capira al pasar un camión articulado con carga. Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que un puente vehicular colapsó la tarde de este sábado 14 de marzo, al pasar un camión articulado con carga.

    +info

    Riesgo de colapso: Sinaproc ordena cierre preventivo de dos puentes en Panamá Oeste

    El accidente se registró en el distrito de Capira, en el corregimiento de Villa del Carmen, específicamente en la entrada de la comunidad de Villa Rosario (provincia de Panamá Oeste).

    Según información preliminar, la estructura se desplomó debido al peso del camión articulado que transitaba por el puente. Se conoció que el vehículo transportaba algún tipo de grano y que, debido al peso del camión sumado a la carga que llevaba, la estructura de acero de un solo carril cedió.

    También se indicó que ya existía una recomendación del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) para prohibir el paso de equipos pesados por este puente, debido a que la infraestructura no tenía la capacidad de soporte para este tipo de vehículos articulados.

    Hasta el momento se desconoce el estado del conductor del camión.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las ‘mafias’ que se han destapado en la Caja de Seguro Social. Leer más
    • Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia. Leer más
    • La ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital que está ligado a un familiar del exvicepresidente Gaby Carrizo. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Un total de 795 docentes renunciaron al Meduca por jubilación en lo que va de 2026. Leer más
    • Corredor de las Playas: el lunes 16 de marzo inician los trabajos en la Panamericana. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más