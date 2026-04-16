Panamá, 16 de abril del 2026

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    PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE PANAMÁ

    Colchones, motores y bicicleta: los objetos más insólitos hallados en el alcantarillado

    El Programa de Saneamiento de Panamá reportó los 10 objetos más inusuales encontrados en el sistema de alcantarillado, que han causado obstrucciones y daños en la red sanitaria.

    Aleida Samaniego C.
    Colchones, motores y bicicleta: los objetos más insólitos hallados en el alcantarillado
    Mezcla espesa de aceite, combustible y residuos industriales que flota sobre el agua, altamente contaminante. Captura de video

    El Programa de Saneamiento, entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), encargada de recolectar y tratar las aguas residuales de la ciudad de Panamá con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a la población, ha reportado una serie de hallazgos inusuales dentro del sistema sanitario.

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    Las inspecciones recientes evidencian el ingreso constante de objetos y residuos que no pertenecen a la red de alcantarillado, provocando obstrucciones, daños en equipos y desbordamientos en distintos puntos de la ciudad.

    A continuación, el listado de los 10 hallazgos más insólitos, ordenados de mayor a menor impacto:

    • Colchones: El problema más crítico. Bloquean completamente el flujo del sistema y paralizan su operación.

    • Cigüeñal de motor: Una pieza metálica pesada introducida en una estación de bombeo, propia de entornos mecánicos y no sanitarios.

    • Bicicletas y carricoches: Objetos voluminosos que obstruyen colectoras y generan desbordamientos de aguas residuales.

    • Palmeras: Troncos y raíces completos dentro del sistema, capaces de dañar bombas y tuberías.

    • Capa de hidrocarburo: Mezcla espesa de aceite, combustible y residuos industriales que flota sobre el agua, altamente contaminante.

    • Postes de luz o telefonía: Estructuras completas de infraestructura urbana halladas dentro del sistema sanitario.

    • Animales vivos; Ratas, peces e incluso lagartos dentro de las alcantarillas, reflejando el deterioro del entorno.

    • Materiales de construcción: Bloques, cemento, concreto y madera de gran tamaño, como si provinieran de vertidos de obras.

    • Residuos hospitalarios: Desechos médicos peligrosos, totalmente incompatibles con el sistema de alcantarillado.

    • Grasas compactadas: Acumulaciones solidificadas de aceite y restos de comida que terminan endureciéndose en las tuberías.

    El Programa de Saneamiento reiteró el llamado a la población a hacer un uso responsable del sistema sanitario, recordando que su función es exclusivamente el manejo de aguas residuales domésticas y no la disposición de desechos sólidos o peligrosos.

    Este proyecto de saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá ha requerido una inversión integral superior a los $2,000 millones desde que iniciaron las obras en 2007.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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