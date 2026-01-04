Colegio Médico advierte sobre publicidad médica y tratamientos sin evidencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Colegio Médico de Panamá emitió un pronunciamiento oficial para reforzar los principios que deben guiar la publicidad médica y la ética profesional, con el objetivo de proteger la integridad de la práctica médica y el bienestar de los pacientes.

El comunicado, firmado por la presidenta del gremio, Raquel Gutiérrez de Mock, surge ante la creciente preocupación por el manejo de la información médica en plataformas digitales y medios de comunicación, donde algunos profesionales están ofreciendo tratamientos o alternativas sin respaldo científico, generando riesgos y falsas expectativas entre los pacientes.

El gremio médico enfatiza que toda comunicación dirigida al público debe ser veraz, objetiva y prudente. La publicidad médica no debe perseguir lucro o competencia desleal, sino educar y orientar a la comunidad.

“La publicidad médica debe evitar el sensacionalismo y la promesa de resultados garantizados que puedan crear falsas expectativas en los pacientes”, subraya el documento.

El Colegio Médico de Panamá recordó a sus agremiados que el Código de Ética Médica prohíbe:

El uso de testimonios de pacientes con fines promocionales que vulneren la confidencialidad.

La exposición de casos clínicos de forma amarillista .

La promoción de tratamientos o procedimientos sin respaldo científico.

El incumplimiento de estas normas afecta no solo el prestigio del cuerpo médico, sino que puede acarrear sanciones disciplinarias internas, según los estatutos del gremio.

El gremio insta a la población a verificar la información médica que recibe y confirmar que los profesionales cuenten con las certificaciones correspondientes. Por su parte, los médicos deben usar redes sociales y otros canales de difusión como herramientas de educación en salud, manteniendo siempre el decoro y la dignidad de la profesión.

“La ética y la evidencia científica son la base de nuestra práctica. No podemos permitir que alternativas sin respaldo pongan en riesgo la salud de los pacientes”, concluyó Gutiérrez en el comunicado.