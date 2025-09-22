Colegio Médico de Panamá rechaza anteproyecto de ley que busca criminalizar un error

El Colegio Médico de Panamá expresó su profunda preocupación por el anteproyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional el pasado 18 de septiembre, en el que se busca tipificar como delitos culposos a los profesionales de la salud por cualquier tipo de error en la práctica médica.

La organización advirtió que esta propuesta criminaliza el acto médico y rompe con principios fundamentales de la profesión, como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, al tratar a los médicos como potenciales criminales sin diferenciar entre los eventos adversos inevitables, la verdadera negligencia o la inobservancia de normas que ya están contempladas en la legislación vigente.

El gremio recordó que incluso la Convención de Ginebra reconoce y protege la labor médica bajo los principios humanitarios, garantizando la vida e integridad del personal de salud en contextos tan extremos como la guerra.

“En Panamá, sin embargo, este proyecto coloca a todos los médicos del país en la condición injusta de ser potenciales criminales. Siendo que los buenos médicos somos más, qué rápido se ha olvidado la labor de los médicos panameños durante la pandemia”, expresó la directiva.

De aprobarse, el Colegio Médico advirtió que la medida generaría ambientes hostiles en los servicios de salud, desmotivaría a los profesionales a seguir ejerciendo en el país y pondría en riesgo la confianza de la población en la atención médica.

El comunicado reafirma el compromiso del gremio con la seguridad del paciente y la rendición de cuentas mediante certificación, recertificación y comités de calidad y ética médica. Asimismo, hizo un llamado a la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional y al movimiento Cinta Chocolate para entablar un diálogo constructivo que permita elaborar una ley que fortalezca la seguridad del paciente y la calidad de los servicios, sin destruir la esencia humanista de la profesión médica.

Mala praxis médica en la mira

La diputada independiente de la coalición Vamos, Yamireliz Chong, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca adicionar artículos al Código Penal para tipificar delitos culposos en la prestación de servicios de salud, tras el aumento de denuncias por presunta mala praxis en los últimos meses.

Chong advirtió que la deficiente atención médica, ya sea por negligencia, impericia o descuido, puede tener consecuencias irreparables, incluyendo fallecimientos y lesiones permanentes. Actualmente, el Código Penal solo contempla de forma general los delitos de homicidio culposo y lesiones personales, pero no reconoce de manera específica la gravedad de los daños ocasionados por la mala praxis médica.

De acuerdo con datos citados por Chong, en 2023 se reportaron 54 casos de presunta mala praxis médica, mientras que en 2024 se realizaron 62 reuniones del Consejo Médico Forense para evaluar denuncias. Del total de afectados, un 55 % eran mujeres y un 34 %, adultos jóvenes.

El debate sobre el anteproyecto de ley abre una confrontación entre el gremio médico y la Asamblea Nacional, donde se contraponen la necesidad de proteger a los pacientes frente a la mala praxis y la defensa del ejercicio profesional sin criminalización injusta.

Mientras los diputados insisten en que se debe garantizar justicia a las víctimas de errores médicos, el Colegio Médico advierte que una legislación punitiva podría deteriorar aún más el sistema de salud y alejar a los profesionales, dejando a los pacientes expuestos a un escenario de mayor incertidumbre.