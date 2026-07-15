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    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Colisión múltiple de seis vehículos paraliza el tránsito en la vía Centenario hacia Panamá Oeste

    Cinco personas resultaron lesionadas tras una colisión entre varios vehículos, incluyendo camiones articulados, ocurrida en la vía Centenario, frente al estadio Rod Carew. El accidente provocó un fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la vía.

    Yaritza Mojica
    Colisión múltiple de seis vehículos paraliza el tránsito en la vía Centenario hacia Panamá Oeste
    Se registra accidente de tránsito en la Vía Centenario a la altura del Rod Carew. Foto LP/Gabriel Rodríguez.

    Una colisión múltiple entre entre seis vehículos (dos articulados, un camión y varias camionetas) se registró la mañana de este miércoles 15 de julio en la vía Centenario, frente al estadio Rod Carew, en dirección a Panamá Oeste, lo que provocó un severo congestionamiento vehicular en la zona.

    El accidente ocurrió a las 10:00 a.m. e involucró a dos vehículos articulados que se volcaron tras la colisión, sin antes impactar, varias camionetas. Uno de ellos quedó atravesado sobre los carriles, mientras que el otro, que transportaba tierra, derramó parte de su carga sobre la vía.

    Actualmente, personal de emergencia y de mantenimiento realiza labores de limpieza para restablecer por completo la circulación.

    Colisión múltiple de seis vehículos paraliza el tránsito en la vía Centenario hacia Panamá Oeste
    Se registra accidente de tránsito en la Vía Centenario a la altura del Rod Carew. Foto LP/ Gabriel Rodríguez.

    El hecho mantiene afectado el tránsito en la vía Centenario, tanto en dirección a Panamá Oeste como hacia la ciudad de Panamá.

    Al lugar acudieron unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), de la Policía Nacional y otros equipos de respuesta para atender la situación.

    Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales; sin embargo, confirmaron que la colisión múltiple dejó un saldo de cinco personas lesionadas, quienes se mantienen conscientes y orientadas.

    Alex Gómez, uno de los afectados en el accidente, explicó que se dirigía hacia Penonomé por motivos de trabajo cuando su vehículo fue impactado violentamente por un articulado en la parte trasera, lo que provocó que una caja fuerte cayera sobre el techo del automóvil.

    “Una vez bajamos por el Rod Carew, nos percatamos de que había una larga fila de autos, por lo que encendí las luces intermitentes. Mi esposa me avisó que venía un camión llevándose por delante a todos los vehículos. En ese momento sentimos el impacto y, cuando bajamos del carro, me encontré con la sorpresa de que había una caja fuerte encima de mi automóvil”, narró Gómez.

    Colisión múltiple de seis vehículos paraliza el tránsito en la vía Centenario hacia Panamá Oeste
    Se registra accidente de tránsito en la Vía Centenario a la altura del Rod Carew. Foto LP/ Gabriel Rodríguez.

    Los vehículos involucrados permanecen sobre la vía, afectando un carril en dirección a Panamá Oeste y otro en dirección a la ciudad de Panamá.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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