Colisión múltiple en avenida Domingo Díaz deja un fallecido y se suma a otros siniestros registrados en el país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una colisión múltiple en la avenida Domingo Díaz, a la altura del Metro de Pedregal, dejó una persona fallecida, según informó la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.

Un accidente múltiple registrado este sábado 11 de julio en la avenida Domingo Díaz, debajo del puente de la estación del Metro de Pedregal, dejó una víctima fatal y provocó afectaciones al tránsito en dirección hacia la ciudad de Panamá, informó la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

Un informe preliminar de la Policía señala que, debido a la colisión múltiple, fue necesario establecer un desvío a la altura de Tropicali mientras se desarrollaban las labores correspondientes en el área.

La Policía de Tránsito recomendó a los conductores utilizar rutas alternas como el Corredor Sur, Corredor Norte y la avenida José María Torrijos para evitar congestionamientos en este punto de la vía.

Este accidente se suma a otros hechos de tránsito registrados en las últimas horas en la ciudad de Panamá, que han dejado víctimas fatales y mantienen la preocupación de las autoridades ante el aumento de los siniestros viales.

Hasta mediados de junio del presente año, se han registrado 18,043 accidentes de tránsito, según informes de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. De estos casos, 4,292 personas resultaron lesionadas, mientras que 172 fallecieron como consecuencia de estos hechos.

Otro accidente fatal ocurrió el viernes 10 de julio en horas de la tarde en la vía Centenario, donde una colisión entre varios vehículos dejó personas fallecidas y generó cierres parciales mientras se realizaban las investigaciones y el levantamiento de evidencias.

El hecho ocurrió sobre el puente del Corredor Norte “Carlos Iván Zúñiga”, donde un sedán de color gris fue impactado por otro vehículo, lo que provocó que la conductora perdiera el control y el automóvil diera varias vueltas sobre la vía. Posteriormente, el sedán recibió un fuerte impacto en la parte trasera por parte de un vehículo tipo pick-up, según el informe policial.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, mantener la atención al volante y cumplir con las normas de seguridad vial para reducir los accidentes en las carreteras.