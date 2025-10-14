Colores, mensajes y esperanza: así se conmemoró el Día de la Niña en Panamá

Panamá se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Niña el 11 de octubre, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover el empoderamiento y la igualdad de derechos de niñas y adolescentes, así como para visibilizar los desafíos que enfrentan en todo el mundo.

La organización AIDS Healthcare Foundation (AHF-Panamá) celebró la jornada con la inauguración de un mural elaborado por jóvenes del programa Girls Act Panamá, una iniciativa que impulsa el liderazgo femenino juvenil y la defensa de los derechos de las niñas.

La obra, creada en la Fundación Espacio Creativo, busca reflejar los desafíos que enfrentan las menores en el país y su papel como agentes de cambio.

“Las niñas viven desigualdades desde temprana edad, pero siguen estudiando, opinando y organizándose. Nos recuerdan que el futuro también les pertenece”, expresó Natasha Dormoi, coordinadora de país de AHF. Según la organización, en América Latina cuatro de cada diez niñas han sufrido violencia antes de los 18 años, y una de cada cuatro se casa o se une antes de alcanzar la mayoría de edad.

De acuerdo con la Encuesta de Propósitos Múltiples de 2021, Panamá registraba 124,959 madres adolescentes entre 10 y 19 años. Dos años después, el Censo Nacional de 2023 elevó la cifra a 383,205, lo que refleja un incremento preocupante.

La consultora Paula Martes Camargo, responsable del estudio Milena del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha señalado en reiteradas ocasiones que siete de cada diez madres adolescentes estaban en una unión al momento del embarazo, y que el 38 % de las que fueron madres antes de los 15 años convivían con sus parejas, muchas veces mayores que ellas.

Estas situaciones son más frecuentes en las comarcas indígenas y en provincias apartadas como Darién y Bocas del Toro, donde el acceso a servicios de salud y a educación sexual integral sigue siendo limitado.

Además, el informe del UNFPA sobre el Impacto Socioeconómico del Embarazo en la Adolescencia señala que Panamá pierde cerca del 2 % de su producto interno bruto (PIB) —unos 1,500 millones de dólares— debido a los costos asociados a la maternidad temprana.

Organismos y especialistas coinciden en que el Día Internacional de la Niña no debe limitarse a una conmemoración simbólica, sino convertirse en un llamado a fortalecer la educación sexual integral, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y promover políticas que protejan los derechos de niñas y adolescentes en todo el país.