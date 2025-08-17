Panamá, 17 de agosto del 2025

    Bandas de música

    Colorido desfile honra los 506 años de Panamá la Vieja con música y cultura

    Henry Cárdenas P.
    Desfile para celebrar la fundación de Panamá la Vieja. LP/Isaac Ortega

    El sonido de los tambores, liras y cornetas se combinó para amenizar un colorido desfile que se llevó a cabo este domingo 17 de agosto en el sector de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre.

    Bandas de música de diferentes partes del país participaron en este desfile, que formó parte de la celebración de los 506 años de fundación de Panamá la Vieja.

    Los actos oficiales se realizaron este viernes 15 de agosto, fecha en la que se festeja la fundación de Panamá, y para este domingo se programó el desfile.

    Algunas delegaciones, además de contar con una banda musical, también presentaron conjuntos típicos.

    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
    LP/Isaac Ortega
