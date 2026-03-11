Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el Casco Antiguo operan más de 117 establecimientos comerciales vinculados al gremio empresarial del área.

Representantes del sector comercial del Casco Antiguo de Panamá respaldaron los operativos que realiza la Alcaldía de Panamá para recuperar espacios públicos ocupados irregularmente por negocios; sin embargo, pidieron que estas acciones se ejecuten con mayor tacto para evitar afectar la experiencia de los turistas.

Se trata del operativo realizado el pasado jueves 26 de febrero para liberar espacios públicos que habían sido invadidos por comercios en el Casco Antiguo. Las intervenciones se llevaron a cabo en la Plaza Bolívar, donde se retiró mobiliario —como mesas y sillas— de más de cinco establecimientos comerciales y en la Plaza Herrera, donde también se atendió un local por incumplimientos similares en el centro histórico.

El presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Hoteles del Casco Antiguo (Arhca), Gasparín Belándria, señaló que los comercios reconocen la obligación de cumplir las normas, pero advirtió que cuando estas se aplican de forma abrupta pueden generar incomodidad tanto para los clientes como para los establecimientos.

“Las leyes se tienen que cumplir y las ordenanzas también, pero cuando un turista está sentado comiendo, lo ideal es esperar a que termine. No es necesario retirar una mesa o mover un plato de comida frente a él”, expresó Belándria.

Preocupación por la imagen del turismo

El empresario explicó que muchos visitantes desconocen la normativa local y solo buscan disfrutar de la ciudad, por lo que situaciones incómodas durante operativos podrían afectar la imagen del país como destino turístico.

“Un turista no viene a entender la ley; viene a disfrutar Panamá. Si se maneja mal una intervención, esa persona puede salir del país hablando mal de su experiencia”, sostuvo Belándria.

A su juicio, los operativos deben enfocarse en corregir las irregularidades sin generar confrontaciones ni incomodidades innecesarias, separando el problema administrativo del trato hacia los visitantes.

Diálogo con la Alcaldía

Tras lo ocurrido, representantes de Arhca (gremio de comerciantes) sostuvieron reuniones con funcionarios de la Alcaldía para reiterar que los empresarios no se oponen al cumplimiento de la normativa, pero consideran necesario mejorar la forma en que se aplican las inspecciones.

Cabe recordar que el operativo se fundamentó en los Acuerdos Municipales N.º 85 de 2016 y No. 23 de 2016, que regulan el uso de espacios públicos en el Casco Antiguo, así como en el Decreto Alcaldicio No. 03-2018, el cual faculta a los oficiales de cumplimiento del municipio a realizar estas diligencias para preservar el orden urbano, la libre circulación peatonal y la convivencia ciudadana.

Desde la Dirección de Legal y Justicia del municipio se indicó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas municipales sobre el uso adecuado del espacio público. Además, la Alcaldía informó que estas medidas se ejecutaron luego de varios procesos de orientación dirigidos a los comercios.

Precisamente, el Acuerdo No. 23 establece que cada restaurante debe pagar $500 mensuales por el permiso temporal, además de $50 por metro cuadrado ocupado cada mes.

Información de la Alcaldía de Panamá indica que en la Plaza Bolívar operan al menos cinco restaurantes que mantenían mobiliario en el área sin contar con la autorización correspondiente. Esto, a pesar de las campañas de “sensibilización y orientación” realizadas el año pasado y dirigidas a los comercios del Casco Antiguo para reforzar el cumplimiento de las normas sobre el uso del espacio público y la debida tramitación de permisos.

En esta zona del centro histórico operan más de 117 establecimientos comerciales vinculados a la asociación empresarial del área.

El sector empresarial también señaló que continúa brindando asesoría a nuevos emprendedores para que comprendan los requisitos administrativos antes de abrir negocios en el Casco Antiguo, ya que —según explicaron— muchos emprendimientos cierran en su primer año por falta de planificación financiera o desconocimiento de las regulaciones.