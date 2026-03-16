Comienza ampliación del Corredor de las Playas 19 kilómetros y seis carriles

El MOP inicia la ampliación del Corredor de las Playas en Panamá Oeste: 19 km, seis carriles y más de 1,600 empleos para mejorar la movilidad y descongestionar la Panamericana hacia el interior del país.

Hoy, 16 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició oficialmente la ejecución del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana El Espino–Sajalices y Variante Campana”, una obra vial de 19 kilómetros (km) que promete transformar la movilidad en Panamá Oeste, reducir los tiempos de traslado y descongestionar la vía Panamericana hacia el interior del país.

Los primeros trabajos incluyen limpieza de herbazales, remoción de sedimentos y colocación de señalización preventiva para proteger al personal y mantener el tránsito fluido mientras se desarrollan las obras.

“Hoy es un día importante, ya que iniciamos un proyecto que traerá grandes beneficios a la población panameña”, dijo Lilian Gutiérrez, directora del proyecto, al detallar que la carretera se ampliará de cuatro a seis carriles, modernizando una de las arterias más transitadas de la región.

El proyecto generará trabajo para el sector de Panamá Oeste. Cortesía/MOP

El MOP proyecta que la obra generará 600 empleos directos y cerca de 1,000 plazas indirectas, impulsando la economía local. Además, se estima que más de 2 millones de personas se beneficiarán de una infraestructura vial más segura y eficiente, incluyendo residentes, transportistas y turistas.

El plan también contempla la rehabilitación de cinco kilómetros de carreteras internas en Capira, fortaleciendo la red vial local y facilitando el acceso de las comunidades a las principales vías del país.

Detalles técnicos del proyecto

La obra abarca desde el kilómetro 0 en El Espino (La Chorrera) hasta el kilómetro 19 en Capira, después del Autódromo. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y también en horario nocturno cuando sea necesario. Durante la ejecución se habilitan desvíos temporales y se mantiene un carril por sentido, con señalización y personal de seguridad vial.

La inversión supera los 228 millones de dólares y contempla:

Ampliación de carriles de cuatro a seis.

Colocación de asfalto modificado.

Reubicación de servicios públicos y ampliación de drenajes.

Extensión de puentes existentes y construcción de retornos a nivel y desnivel.

Construcción de dos intercambiadores en la Variante Campana.

Rehabilitación de puentes peatonales y adquisición de servidumbres viales.

Con esta obra, el MOP, busca generar desarrollo económico, facilitar la conexión con el interior del país. Cortesía/MOP

Tres tramos y la nueva Variante Campana

El proyecto se divide en tres tramos principales:

La Chorrera a Capira (10.1 km): tres carriles por sentido, mejorando el flujo vehicular en uno de los corredores más transitados. Capira (Banco Nacional – Quesos Chela, 2 km): tres carriles y vías marginales, velocidad de diseño de 60 km/h. Capira a Campana: tres carriles por sentido, velocidad de diseño de 80 km/h.

Además, se construye la Variante Campana, un viaducto de 3.8 km con tres carriles por sentido, barrera central de seguridad y pendiente máxima del 6%. La obra se realiza con vigas pretensadas y técnica de doble voladizo para garantizar seguridad y eficiencia en zonas de topografía compleja.

El proyecto tendrá una duración estimada de dos años y medio, durante los cuales se desarrollarán todas las fases planificadas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial del país y mejorar la movilidad diaria en Panamá Oeste.

Con esta obra, el MOP, busca generar desarrollo económico, facilitar la conexión con el interior del país y garantizar un tránsito seguro para miles de usuarios que día a día dependen de esta arteria vial.