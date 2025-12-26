Panamá, 26 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Comienzan los preparativos para el Desfile de las Mil Polleras 2026: alquilan tarimas por $54 mil

    José González Pinilla
    Comienzan los preparativos para el Desfile de las Mil Polleras 2026: alquilan tarimas por $54 mil
    Desfile de las Mil Polleras.

    A menos de un mes para la celebración del Desfile de las Mil Polleras 2026, las autoridades iniciaron los preparativos para este evento, que se realizará en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

    La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) adjudicó el contrato para el alquiler de tarimas y palcos en el Parque Porras, la tarima de transmisión en la avenida Carlos López, así como la instalación de vallas, pirotecnia, montaje, desmontaje y transporte de las estructuras necesarias para el desarrollo de la actividad.

    Las empresas ganadoras del acto público fueron Sensation Productions, S.A. y Panamá Festival Color Import and Export Inc., por un monto total de 54,877 dólares.

    Comienzan los preparativos para el Desfile de las Mil Polleras 2026: alquilan tarimas por $54 mil
    Desfile mil polleras.

    El evento se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026, a partir de la 1:00 p. m., y contará con la participación de 105 delegaciones procedentes de distintas provincias y comarcas del país.

    Además del desfile, se desarrollarán actividades culturales y feriales que reunirán a más de 100 artesanos y emprendedores, así como la tradicional Junta de Embarra en el distrito de Pedasí.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Carrizo recurre a la Corte Suprema para detener secuestro de cuentas y propiedades. Leer más
    • Precios de los combustibles registran baja desde este viernes 26 de diciembre. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Caso Conades: ordenan detención a representante de empresa por presunto peculado en Cero Letrinas. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más