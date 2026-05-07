Comisión de Educación cerró periodo sin comparecencia de la ministra Molinar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, no compareció ante la Comisión de Educación de la Asamblea pese a varias citaciones, respondiendo mediante excusas formales y documentos escritos.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, presidida durante todo el último periodo legislativo por el diputado independiente Jorge Bloise, cerró sus sesiones sin la comparecencia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, pese a las citaciones emitidas por el órgano legislativo.

La ausencia de la titular de Educación en estas convocatorias —incluida la sesión de instalación de la comisión— constituye uno de los principales vacíos en el ejercicio de fiscalización parlamentaria del sector educativo durante el periodo legislativo.

Desde el inicio de funciones de la comisión en agosto de 2025, el proceso de instalación estuvo marcado por ausencias y tensiones políticas. El mismo día en que fue conformada, la ministra sostuvo una reunión con diputados miembros del órgano legislativo, mientras otros integrantes no asistieron al acto de instalación. En ese contexto, el presidente de la comisión, Bloise, calificó como “lamentable” la inasistencia de algunos comisionados y llamó a mantener el trabajo conjunto en materia educativa.

En abril pasado, Molinar fue citada en tres ocasiones —los días 8, 22 y 27— para abordar temas relacionados con transformación digital, alimentación escolar, rediseño curricular, textos educativos, condiciones de los centros educativos, infraestructura escolar y contratos de mantenimiento.

En todas las convocatorias, la ministra presentó excusas formales o remitió respuestas por escrito.

En la citación del 8 de abril, mediante una nota firmada por la propia ministra, se indicó que el tema solicitado “se encuentra actualmente en proceso de investigación”, por lo que se consideró prudente no comparecer para no comprometer dicho proceso. En esa sesión, los diputados buscaban conocer el estado de la infraestructura de los centros educativos oficiales, un asunto de alto interés público.

En la convocatoria del 22 de abril, la ministra no asistió, pero envió respuestas escritas al cuestionario legislativo.

Entre los temas consultados figuraba la licitación por 273 millones de dólares para la adquisición de laptops y otros componentes tecnológicos. Según la respuesta oficial, se trató de procesos de licitación pública; sin embargo, el documento no detalla los criterios técnicos, pedagógicos ni administrativos utilizados para sustentar el proyecto, ni los mecanismos de evaluación aplicados.

Lea también las respuestas completas del Meduca:

También se solicitó información sobre la distribución de recursos destinados a paneles solares y al mantenimiento de escuelas de difícil acceso. La respuesta hace referencia a programas de conectividad e internet, pero no desglosa montos específicos ni detalla la asignación directa para el mantenimiento de los planteles beneficiados.

En materia curricular, la comisión pidió la fecha exacta de aplicación de la Prueba Nacional Censal de Inglés prevista para 2026. El Ministerio de Educación (Meduca) respondió que el proceso se desarrollará por etapas a partir del segundo trimestre del año, sin presentar un calendario detallado ni regionalización de su ejecución.

Sobre la preparación de Panamá para el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA 2029), el ministerio informó que se ejecutan acciones orientadas al fortalecimiento de competencias, pensamiento lógico y mejora de aprendizajes. No obstante, la información remitida no incluye cronogramas específicos, metas medibles ni presupuesto asignado.

El cuestionario legislativo también abordó la situación de docentes separados de sus cargos tras las protestas relacionadas con la Caja de Seguro Social. Los diputados solicitaron la cifra exacta de educadores afectados, así como el impacto económico de eventuales reintegros ordenados por fallos judiciales.

La última convocatoria se realizó el 27 de abril, fecha en la que la ministra debía presentar la memoria institucional 2025. Sin embargo, mediante nota enviada a la comisión, informó que no asistiría debido a reuniones previamente programadas con directores regionales de educación y otras actividades vinculadas a la implementación de la nueva ley educativa.

Ante estas ausencias, el diputado solicitó remitir a la Comisión de Presupuesto una nota en la que se dejara constancia formal de la inasistencia de la ministra a las citaciones legislativas.

Bloise ha rechazado que sus cuestionamientos al Meduca respondan a motivaciones personales contra la ministra Molinar, y sostiene que sus observaciones se enfocan en problemas estructurales del sistema educativo.

En este escenario, la relación entre la comisión y el Meduca ha estado marcada por una dinámica institucional distante, en la que las citaciones han sido atendidas principalmente por escrito o mediante excusas formales.

El resultado es un periodo legislativo en el que la fiscalización del sector educativo se ha desarrollado con información parcial en algunos casos, sin comparecencias clave y con un intercambio predominantemente documental entre ambas instancias, lo que deja abiertas interrogantes sobre la profundidad del control político ejercido sobre la gestión educativa.