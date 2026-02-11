Comisión de Presupuesto avala fondos para mantenimiento escolar, pero diputados cuestionan ejecución y capacitaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres traslados de partidas solicitados por el Ministerio de Educación (Meduca) fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, por un monto de 8 millones 428 mil 597 dólares, destinados principalmente al mantenimiento de infraestructuras escolares, específicamente cambio de techos, la adquisición de equipos técnicos especializados y la atención de compromisos pendientes.

Los traslados fueron avalados con 11 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención en cada una de las solicitudes, tras un extenso debate entre diputados y autoridades del Meduca sobre el estado de las escuelas, la planificación presupuestaria y la ejecución de los proyectos.

El principal traslado aprobado asciende a 7 millones 58 mil 694 dólares y permitirá reforzar la partida presupuestaria para el refrendo de contratos de mantenimiento y reparación de techos en 53 centros educativos a nivel nacional, con un impacto directo en 49,662 estudiantes. Los contratos corresponden a trabajos que ejecutarán la constructora Pacífico y Atlántico y la empresa Servicios Múltiples Domingo Morrison, S.A., y se encuentran pendientes de refrendo tras haber sido licitados en 2025, explicó Roberto Elías Sevillano, viceministro administrativo de Educación.

El segundo traslado, por 775 mil 879 dólares, está destinado a la adquisición de cinco receptores GNSS y cinco estaciones totales robóticas, con sus respectivos equipos y capacitación, para la Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Según Sevillano, estos equipos permitirán duplicar la capacidad de atención de proyectos topográficos, mejorar la precisión en los diseños y evitar errores en la planificación de nuevas infraestructuras escolares.

El tercer traslado aprobado, por 594 mil 24 dólares, corresponde al refrendo de un contrato de hospedaje y alimentación para los juegos intercolegiales nacionales, en los que participaron 2,162 estudiantes que representaron al país.

El viceministro administrativo del @MeducaPma, Roberto Sevillano sustentó tres traslados de partidas por B/.8.4 millones; de estos, B/.7,058,694.00 para el pago a empresas encargada del mantenimiento y reparación de techos a 53 centros educativos a nivel nacional; pic.twitter.com/lOpUon7sDj — Asamblea Nacional (@asambleapa) February 10, 2026

Cuestionan falta de alimentación en capacitaciones

Durante el periodo de preguntas, la diputada Janina Prado, del circuito 9-1, cuestionó a las autoridades del Meduca sobre las capacitaciones dirigidas a docentes, específicamente por la falta de alimentación e implementos de trabajo durante estas jornadas.

En una sesión legislativa, la diputada Janine Prado denunció que docentes en capacitación no recibieron insumos básicos ni refrigerios, pese al presupuesto asignado.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/gpN0JRLIeQ — La Prensa Panamá (@prensacom) February 10, 2026

Este mismo señalamiento fue realizado por la diputada Yamileris Chong, quien expuso que los docentes que participaron en capacitaciones obligatorias cumplieron jornadas de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. sin recibir alimentación básica ni siquiera agua, pese a que para estas actividades se presupuestaron montos significativos. Como ejemplo, mencionó un gasto de 831,430 dólares asociado a capacitaciones realizadas en la Escuela Villa Londra y el Instituto Benigno Jiménez, en la provincia de Colón.

Chong solicitó explicaciones al viceministro de Educación para conocer en qué se está utilizando ese dinero si no se refleja en condiciones dignas para los docentes. También puso en duda la transparencia en el manejo de los recursos destinados a viáticos, hospedaje y logística, señalando que en algunos casos solo se entregaban materiales mínimos, como un marcador para compartir entre dos personas.

Ante estas consultas, Sevillano aclaró que se han desarrollado distintos procesos de capacitación y que, en el caso de la formación dirigida a directores de centros educativos, sí se incluyó alimentación, mientras que en la capacitación actualmente en curso para docentes este beneficio no fue contemplado. Indicó que la diferencia responde a la planificación presupuestaria de cada actividad y se comprometió a remitir información detallada a los diputados que así lo solicitaron.

En relación con recientes declaraciones públicas sobre la alimentación durante las jornadas de capacitación, consideramos oportuno realizar una aclaración, debido a una confusión generada entre los distintos procesos de formación que desarrolla el Ministerio de Educación. pic.twitter.com/iGA96GnP2O — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) February 11, 2026

Diputados piden mayor mantenimiento en las escuelas

Durante la sesión, varios diputados expresaron preocupación por el deterioro generalizado de los centros educativos, cuestionaron que estos gastos no estuvieran contemplados desde el inicio en el presupuesto 2026 y solicitaron un mayor desglose por provincias y circuitos educativos de las escuelas beneficiadas. También reclamaron una estrategia más clara y sostenida de mantenimiento, señalando que más del 90% de los planteles presenta problemas estructurales, eléctricos y sanitarios.

El Meduca intensifica los trabajos de mantenimiento en centros educativos del país para garantizar planteles en condiciones adecuadas para los estudiantes. Cortesía

Las autoridades del Meduca reconocieron las limitaciones presupuestarias y los retrasos provocados por procesos de licitación e impugnaciones, y subrayaron la necesidad de dar mantenimiento continuo para evitar que los problemas se agraven. Informaron que en 2024 se realizaron más de 11,600 trabajos de mantenimiento en 1,780 escuelas, y que para 2025 se proyecta intervenir 740 centros educativos, además de atender casos emergentes.

Con la aprobación de estos traslados, el Meduca podrá avanzar en el refrendo de contratos pendientes y en la ejecución de trabajos considerados urgentes para garantizar condiciones dignas y seguras en los centros educativos del país.

El diputado independiente Betserai Richards solicitó agilizar los procesos de licitación, adjudicación y refrendo del proyecto de construcción de la Escuela Gran Bretaña, cuyos estudiantes han recibido clases durante años en un local comercial alquilado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduard Vásquez, pidió una intervención integral del IPT de Capira, centro educativo que enfrenta una grave situación sanitaria y que el año pasado obligó a suspender clases durante varias semanas. Destacó la lucha de directivos, padres de familia y autoridades locales, y solicitó el diseño y construcción de un nuevo plantel, ante el colapso de la infraestructura actual, la cual calificó como prácticamente inservible, pese a contar con suficiente terreno para un nuevo proyecto.

El director nacional de Planificación del Meduca confirmó que el IPTC de Capira forma parte de un plan estratégico de intervención escalonada para centros con internados, priorizando dormitorios, alimentación y espacios de estudio.

En tanto, el diputado Benicio Robinson responsabilizó al ministerio en su conjunto, y no únicamente a la ministra, por las fallas en la gestión administrativa y presupuestaria. Señaló que la actual administración ya supera los dos años en funciones, pese a que —según dijo— suele justificar su inacción alegando que solo lleva 19 meses en el cargo.

Robinson denunció una incapacidad administrativa que provocó que, por segundo año consecutivo, se retiraran partidas presupuestarias al Meduca para ser trasladadas a otras instituciones. Aseguró que, al inicio del actual gobierno, en la provincia de Bocas del Toro había cerca de 60 millones de dólares destinados a la construcción de escuelas, además de más de 50 licitaciones en curso, las cuales posteriormente fueron canceladas, dejando sin respuesta las necesidades urgentes de infraestructura educativa en la provincia.