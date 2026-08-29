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    San Miguelito

    Comisión Evaluadora recomienda adjudicar a Doppelmayr la construcción del Teleférico de San Miguelito

    La Comisión Evaluadora del Metro de Panamá, recomendó a Doppelmayr Panamá Corp. para la construcción construcción del Teleférico de Panamá y San Miguelito, con una propuesta de $255.1 millones.

    Yaritza Mojica
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    Comisión Evaluadora recomienda adjudicar a Doppelmayr la construcción del Teleférico de San Miguelito
    Teleférico. Archivo

    El informe de la Comisión Evaluadora del Metro de Panamá recomendó a la empresa Doppelmayr Panamá Corp., única proponente en el acto público, la construcción del Teleférico de Panamá y San Miguelito, luego de evaluar su propuesta técnica y económica, por un monto de $255.163.788,03.

    +info

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    La recomendación surge luego de la evaluación de la única propuesta recibida en el acto público, cuya recepción se realizó el pasado 18 de agosto de 2026. La empresa presentó, además, una promesa de propuesta por $28 millones.

    La Comisión Evaluadora otorgó a Doppelmayr Panamá Corp. una ponderación final de 962 puntos, de un máximo de 1.000 posibles.

    Esta empresa formó parte de uno de los consorcios precalificados en el primer intento de licitación de esta obra. Se trata del Consorcio Teleférico San Miguelito (TSM), integrado en su momento por Cointer Concesiones, S. L., y Doppelmayr Panamá Corp.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló que Doppelmayr es una empresa de origen austriaco, con presencia en 97 países y líder en la construcción de teleféricos.

    La evaluación estuvo distribuida en diferentes componentes. En los criterios administrativos, la empresa obtuvo 160 de 160 puntos, al cumplir con la documentación requerida y acreditar plenamente la solvencia financiera establecida en el pliego de cargos.

    En el componente técnico, se realizaron observaciones que representaron una reducción de 38 puntos en la evaluación.

    Entre las principales observaciones técnicas detectadas se encuentran la ausencia de las escaleras mecánicas requeridas en los planos correspondientes a las estaciones y diferencias en las dimensiones y configuración de las áreas de andenes respecto de los planos de referencia.

    En cuanto a la vialidad, el informe detalla que algunos elementos presentan desviaciones en sus radios de giro y no guardan correspondencia con la vialidad existente. Otra de las observaciones señala que los planos no muestran de manera suficiente una integración armónica del espacio público urbano entre las estaciones y las torres.

    Estas observaciones no impidieron que la propuesta alcanzara la calificación requerida para avanzar hacia la adjudicación, pero deberán ser consideradas y corregidas en las siguientes etapas del proyecto.

    A pesar de estas observaciones, la propuesta alcanzó una puntuación final de 962 puntos y, al tratarse del único proponente, la Comisión consideró que cumplía con los requisitos establecidos y que el precio ofertado resultaba conveniente para el Estado.

    Comisión Evaluadora recomienda adjudicar a Doppelmayr la construcción del Teleférico de San Miguelito
    Ruta del teleférico

    De concretarse la adjudicación, Doppelmayr Panamá Corp. tendrá a su cargo, en las siguientes etapas del proyecto, el diseño, la construcción y la puesta en marcha de una de las obras de transporte público que beneficiará a los habitantes de los distritos de Panamá y San Miguelito.

    El teleférico, de aproximadamente 6,6 kilómetros, contará con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

    Comisión Evaluadora recomienda adjudicar a Doppelmayr la construcción del Teleférico de San Miguelito

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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