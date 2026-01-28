Comisión independiente investigará actuación de la Arquidiócesis de Panamá en casos de abuso de menores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Iglesia arquidiocesana anunció la apertura de una investigación institucional independiente sobre su actuación frente a casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre 2001 y 2025, mediante una Comisión de Transparencia integrada por expertos nacionales e internacionales.

La Arquidiócesis de Panamá empezó una investigación institucional profunda sobre su actuación frente a los casos de abuso de menores y personas vulnerables ocurridos entre 2001 y 2025, mediante la conformación de una Comisión de Transparencia, integrada por expertos independientes nacionales e internacionales.

La Arquidiócesis anunció, este 28 de enero, que la comisión llevará a cabo una valoración integral del manejo de estos casos, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también clínica, psicológica, sociocultural y pastoral, con el objetivo de identificar aciertos, debilidades y oportunidades de mejora.

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, afirmó que la Iglesia arquidiocesana se abre “con humildad” a una revisión externa e independiente, como parte de su política de tolerancia cero frente al abuso y con la intención de fortalecer los procesos de escucha, atención y acompañamiento a las posibles víctimas.

“Este proyecto nace del deseo de la Iglesia arquidiocesana de abrirnos con responsabilidad y transparencia a la mirada de expertos internacionales para revisar cómo hemos escuchado, atendido y acompañado a quienes han denunciado casos de abuso contra menores y personas en condiciones de vulnerabilidad”, expresó Ulloa.

La investigación será coordinada por un equipo académico financiado por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), con la participación de especialistas vinculados a la Universidad Villanueva (España).

Según explicó el sacerdote Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, el estudio busca ir más allá de los datos estadísticos y comprender cómo se produjeron los hechos, así como la respuesta institucional ante ellos.

“La finalidad es realizar una valoración holística que permita proponer mecanismos más eficaces de acompañamiento a las víctimas, sus familias y comunidades, y garantizar que la Iglesia arquidiocesana sea un entorno seguro”, indicó Pujol.

Con respecto al perfil del equipo investigador, se detalló que está conformado por especialistas en derecho canónico, derecho penal, psicología, comunicación, protección de menores y protocolos internacionales, con una composición diversa que incluye expertos latinoamericanos y conocedores del contexto panameño.

Durante su estancia en Panamá, la comisión revisará documentación institucional y realizará entrevistas, incluyendo una fase clave de escucha a víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y la adolescencia. Este proceso se desarrollará entre el 29 de enero y el 30 de abril de 2026, en coordinación con la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, bajo estrictos protocolos de confidencialidad.

📩 Las personas que hayan sufrido abusos pueden escribir, con absoluta confidencialidad, a:



denuncia@comisiontransparencia.com



🗓️ El informe final será publicado en septiembre de 2026 https://t.co/ALOKKLMzOo — Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) January 28, 2026

Por su parte, Gerardo Guerrel, psicólogo y encargado de la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, señaló que la intervención externa representa una oportunidad para fortalecer la Pastoral del Cuidado y la Prevención, que opera desde hace dos años, y para crear condiciones que permitan a personas que no han denunciado hacerlo en un entorno seguro, evitando la revictimización.

Imagen ilustrativa

Guerrel explicó que la Oficina de Escucha inició operaciones en marzo de 2024 y, hasta la fecha, ha recibido 11 denuncias relacionadas con posibles casos de abuso, además de múltiples solicitudes de orientación y acompañamiento. Estos casos corresponden principalmente a situaciones vinculadas a menores y personas en condición de vulnerabilidad.

En el ámbito legal, Adrián Cuevas, consultor legal de la Arquidiócesis, señaló que la Iglesia mantiene la obligación de actuar conforme al Derecho Canónico, sin dejar de cumplir con el Derecho Penal y Civil panameño. Recalcó que, ante el conocimiento de un caso de abuso, existe el compromiso de presentar la denuncia ante las autoridades competentes, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.

Las autoridades aclararon que la Oficina de Escucha no es un ente judicial, sino un espacio seguro, confidencial y especializado para escuchar a las víctimas, brindar contención inicial y orientar cada caso según su naturaleza. Cuando las denuncias involucran posibles delitos, estas son derivadas a las instancias civiles correspondientes, como el Ministerio Público, garantizando el debido proceso y la protección de las víctimas.

Cuevas destacó que tanto en el derecho canónico como en el panameño se busca proteger al menor y que, en ambos sistemas, existe la obligación de denunciar los casos de abuso, responsabilidad que recae en primera instancia en los padres, madres o progenitores.

El abogado subrayó que tanto el derecho canónico como el panameño establecen que estos delitos no prescriben, por lo que una víctima puede presentar una denuncia en cualquier momento, incluso en la edad adulta. Señaló que la Iglesia católica en Panamá mantiene su compromiso de denunciar estos hechos siempre que involucren abuso de menores o personas vulnerables, respetando el debido proceso.

Sobre el acompañamiento a las víctimas y sus familias, se indicó que este puede ser psicológico, jurídico, médico y espiritual, según cada caso. El objetivo es intervenir desde la primera escucha, reducir la revictimización y facilitar el acceso a los mecanismos de protección y justicia, sin sustituir las competencias del sistema judicial.

También se precisó que las denuncias pueden provenir tanto de la ciudad de Panamá como del interior del país, y que otras diócesis ya avanzan en la implementación de oficinas similares. En los casos que involucren a personas consagradas, se aplican dos vías paralelas: la canónica y la civil; si se trata de laicos, el caso se remite directamente a la jurisdicción penal.

Las personas que hayan sido víctimas de abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden contactar directamente a la Comisión de Transparencia a través del correo denuncia@comisiontransparencia.cons, donde los casos serán atendidos de manera confidencial por los investigadores.

El informe final con las conclusiones de la investigación será publicado en septiembre de 2026, con la expectativa de que contribuya al proceso de sanación de las víctimas y al fortalecimiento de las políticas de prevención y gestión de abusos dentro de la Arquidiócesis de Panamá.