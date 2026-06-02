¿Cómo dejar de fumar en Panamá? Hay atención gratuita en 50 clínicas del Minsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa ofrece atención gratuita para dejar de fumar en cerca de 50 clínicas de Panamá, con terapias, seguimiento médico y medicamentos.

Dejar el cigarrillo no siempre depende únicamente de la fuerza de voluntad. Para muchas personas, la nicotina genera una dependencia física y psicológica que requiere apoyo profesional para superarla.

Ante esta situación, Ministerio de Salud (Minsa) mantiene operativas cerca de 50 clínicas de cesación de tabaquismo en todo el país, donde los pacientes reciben gratuitamente terapia especializada, atención médica y medicamentos para controlar los síntomas de abstinencia.

La existencia de esta red cobra relevancia en momentos en que Panamá registra alrededor de 146 mil fumadores activos, según la Segunda Encuesta Mundial sobre Tabaco en Adultos de 15 años y más. El estudio reveló que el 64.3% de los fumadores planea o considera abandonar el hábito.

Los resultados muestran, además, que la prevalencia del consumo de tabaco entre las personas de 15 años y más descendió al 5.0% en 2025, frente al 6.4% registrado en 2013, lo que consolida una tendencia sostenida a la baja en el país.

A pesar de esta intención, abandonar el consumo de tabaco suele convertirse en un desafío. La dependencia de la nicotina puede provocar ansiedad, irritabilidad, insomnio y un intenso deseo de volver a fumar, factores que con frecuencia conducen a recaídas.

Por ello, las clínicas ofrecen un acompañamiento estructurado durante un período de entre ocho y doce semanas. Los participantes asisten a sesiones semanales en las que reciben orientación profesional y herramientas para afrontar el proceso de abandono del tabaco.

Aldacira de Bradshaw, de la Sección de Salud Mental del Minsa y presidenta del Consejo Nacional para la Salud Sin Tabaco, explicó que el programa está disponible para personas de todas las edades, incluidos los adolescentes.

La estrategia incluye terapia grupal especializada, seguimiento médico continuo y medicamentos para el manejo del síndrome de abstinencia, todo sin costo para el paciente, explicó la especialista.

Las clínicas funcionan desde 2009 en distintas regiones del país, incluida la comarca Ngäbe Buglé. Entre los centros que ofrecen este servicio figuran el Centro de Salud de Boca La Caja, el Centro de Salud de Río Abajo, el policentro de Juan Díaz, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Centro de Salud de Monagrillo, el Centro de Salud de Santiago, el Centro de Salud de Boquete, el Minsa Capsi de Burunga y el Minsa Capsi de Finca La Treinta.

Lista de clínicas de cesación de tabaquismo:

Las autoridades sanitarias recordaron que las personas interesadas pueden acudir a la instalación de salud más cercana para recibir orientación e incorporarse al programa.

Los especialistas destacan que dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, entre otras.