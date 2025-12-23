Cómo disfrutar la cena de Nochebuena sin descuidar la salud, según nutricionista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ya faltan pocas horas para la llegada de la Nochebuena, la víspera de Navidad en la que familias y amigos se reúnen para celebrar con cenas, tradiciones y la espera del nacimiento de Jesucristo.

En Panamá, la mesa navideña suele estar cargada de platos emblemáticos como arroz con guandú, ensalada de papa, tamales, plátanos en tentación, pollo, jamón, pavo y el infaltable ron ponche. Una oferta deliciosa y abundante que forma parte de la identidad cultural del país.

La Navidad, es una época muy especial desde el punto de vista familiar y social, sin embargo, puede conllevar riesgos para la salud. Foto/Pixabay

Sin embargo, disfrutar de estas tradiciones no significa descuidar la salud. Mantener una alimentación balanceada y hábitos saludables durante la temporada de fin de año es clave para proteger el bienestar general, incluso cuando el menú navideño invita a los excesos. Así lo recuerda la doctora Débora Arosemena, médica especialista en nutrición de Hospiten Paitilla.

“La nutrición balanceada y el estilo de vida saludable deben practicarse los 365 días del año. Las fiestas, viajes y reuniones sociales forman parte de la vida, pero es importante aprender a disfrutar sin excesos, especialmente en el consumo de postres y bebidas alcohólicas”, señaló la especialista.

Arosemena explicó que en esta época suelen aumentar los compromisos sociales, el estrés por las compras y la carga de responsabilidades, factores que afectan el descanso y las emociones. “Esta carga emocional puede generar irritabilidad y cambios de humor, llevando a muchas personas a comer de forma compulsiva, principalmente alimentos altos en azúcar, sal y grasas”, advirtió.

No hay alimentos prohibidos, pero hay que intentar controlar la cantidad. ARCHIVO

Entre sus recomendaciones, la doctora sugiere optar por desayunos y almuerzos más ligeros, dejando espacio para una comida más completa o tipo cóctel en horas de la tarde, además de mantener una rutina diaria de actividad física para contrarrestar los posibles excesos.

Respecto a las cenas de Navidad y Año Nuevo, aconseja moderar el consumo de alimentos altos en calorías y grasas saturadas como pernil, jamón, soufflés, ensalada de papa, dulces navideños, ron ponche y turrones, ya que su ingesta excesiva puede afectar la salud.

“El alcohol y las bebidas azucaradas elevan considerablemente el aporte calórico. Un solo trago puede contener entre 180 y 250 calorías. Además, estas bebidas alteran la retención de líquidos y el estado emocional: inicialmente pueden generar euforia, pero luego provocar decaimiento y afectar los reflejos y el estado de alerta”, explicó.

Como opciones más saludables para la cena navideña, la nutricionista recomienda pavo, arroz con guandú, arroz con pollo, ensaladas verdes y frutas frescas como postre, junto con una adecuada hidratación mediante el consumo regular de agua.

“Cada persona tiene necesidades nutricionales distintas según su edad, peso, nivel de actividad física y condiciones de salud. Por eso, lo ideal es acudir a un especialista en nutrición que realice una evaluación personalizada y oriente sobre cómo mantener una rutina saludable incluso después de las fiestas”, enfatizó.

Los excesos en estas fiestas de fin de año pueden provocar, en pocas semanas, un aumento de peso y grasa corporal. Foto/Pixabay

Consejos para disfrutar las fiestas sin descuidar la salud

+ Cuida las raciones: sirve porciones moderadas y evita repetir en exceso.

+ Controla el consumo de azúcar y sal, especialmente en postres, bebidas y alimentos procesados.

+ Come despacio y con tranquilidad, masticando bien los alimentos para favorecer la digestión y la saciedad.

+ Incluye verduras en los menús prenavideños, ya sea en ensaladas, al vapor o a la plancha.

+ Prefiere frutas de temporada como postre: son más ligeras y aportan más nutrientes.

+ Mantente bien hidratado, priorizando el consumo de agua o agua con limón.

+ Consume alcohol con moderación, alternándolo con agua y evitando excesos.