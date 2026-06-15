Cómo opera la ofensiva digital contra quienes cuestionan la reactivación de una polémica mina de cobre en Panamá

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INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Investigación INVESTIGACIÓN. Es aquella que se realiza como resultado de la búsqueda, análisis en profundidad y verificación de hechos o información de gran complejidad y de interés público, pero que algún grupo de poder desea mantener en secreto.

Más de 100 cuentas amplifican el apoyo a la reapertura de la mina de First Quantum en Panamá. Varias de ellas protagonizaron más de 500 casos de hostigamiento digital contra defensores ambientales. Detrás hay perfiles con identidades ficticias, páginas que simulan ser medios panameños y empleados de Cobre Panamá. Algunas, que presentan indicios de ser administradas desde una misma estructura, gastaron cerca de $60,000 en publicidad pagada en Meta.

El 28 de noviembre de 2023, los defensores ambientales de Panamá lograron algo único: frenar una mina a cielo abierto ubicada en un corredor biológico protegido. Tras unas protestas inéditas, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que extendía la concesión para la extracción de cobre y otros metales a la filial local de la empresa canadiense First Quantum Minerals.

La noticia se celebró en todo el país. Desde la frontera con Costa Rica, los indígenas ngäbe sonaban plenas en los campamentos instalados sobre la carretera Panamericana, donde habían resistido la represión. A orillas del proyecto minero, los lancheros que habían llevado la protesta al mar —bloqueando el puerto de la empresa— lo celebraron como si se tratara de un campeonato mundial. Maestros y campesinos que durante el estallido habían visto morir a cinco de los suyos bailaban y agitaban banderas al grito de “sí se pudo” en las afueras del Palacio de Justicia, donde mantuvieron vigilias durante semanas a la espera de la decisión.

“Hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López.

Detrás hay perfiles con identidades ficticias, páginas que simulan ser medios panameños y empleados de Cobre Panamá.

La decisión venía a cerrar una historia cargada de conflictos. La concesión ya había sido declarada inconstitucional en 2017. La explotación de la mina había acumulado cientos de afectaciones ambientales en las montañas de Donoso, según ha documentado el Ministerio de Ambiente de Panamá. Y desde el inicio, como ya se ha reportado, el negocio gozó de protección política. La sentencia de 2023, de 234 páginas, que determinó que se habían violado 25 artículos de la Constitución, parecía poner fin a la batalla. Además, quedó sellada por una ley de moratoria que bloquea cualquier nuevo permiso para la extracción de metales.

No obstante, dos años después la pelea por la mina continúa. Y uno de sus capítulos más intensos es la ofensiva en redes sociales contra quienes protagonizaron la defensa del medio ambiente durante estos años. Los ataques se dirigen contra quienes defienden el fallo y cuestionan la reactivación del proyecto.

Esto ocurre porque llegó un nuevo gobierno, el de José Raúl Mulino, que al principio juró que respetaría “el fallo de la Corte” y “el pedido de nuestro pueblo”, para luego anunciar su intención de revivir el enorme proyecto minero, agitando las banderas del empleo y el desarrollo. Mulino describió a los opositores de la mina como “cinco gatos” y afirmó que el proyecto reabriría mediante un contrato directo, sin pasar por la Asamblea Nacional. De esa manera, desconocía el dictamen de los magistrados, quienes sentenciaron que, por afectar derechos fundamentales —como la vida, el ambiente sano y la salud infantil—, estas concesiones requerían licitación pública y participación ciudadana.

A partir de entonces proliferaron cuentas de identidad dudosa en redes sociales que impulsaban la reapertura del proyecto, promovían la idea de una “minería responsable” y atacaban a quienes se oponían a ella.

Taladores Digitales, una investigación transfronteriza liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con Concolón y La Prensa, de Panamá, así como con otros seis medios de la región, identificó más de 100 cuentas que amplifican contenidos a favor de la minería y atacan a defensores ambientales, con la mirada puesta en la reactivación del proyecto Cobre Panamá. Entre ellas hay cuentas que aparentan ser medios informativos y perfiles falsos que invierten miles de dólares en publicidad. La alianza periodística documentó, además, más de 500 casos de hostigamiento digital contra personas defensoras del ambiente, incluyendo injurias, campañas de desprestigio y exposición de información personal, práctica conocida como doxing.

Desinformación en tres niveles

Los ataques digitales operan en tres líneas simultáneas. En un primer nivel hay perfiles falsos, con identidades ficticias, y cuentas anónimas en Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y YouTube, que producen mensajes de difamación contra defensores ambientales o ataques sexualizados dirigidos a lideresas, además de incurrir en prácticas de doxing. En un segundo nivel, algunas páginas de Facebook y otras redes se presentan como medios de noticias panameños con administración oculta y producen información falsa. Finalmente, en un tercer nivel, aparecen cuentas de actores con posibles vínculos laborales o económicos con la empresa minera que participan activamente en el debate.

Dentro del primer grupo destaca Wilson Jaramillo, activo en Facebook, Instagram y YouTube. Se trata de un perfil que parece diseñado para simular cercanía con el pueblo: utiliza jerga callejera y afirma ser oriundo del Barrio Sur de Colón, uno de los sectores más pobres y olvidados del país. Esta cuenta ataca a activistas, estudiantes, trabajadores y juristas que integran el Movimiento de Abogados por la Patria. El blanco recurrente de sus publicaciones son mujeres: las ambientalistas Camila Aybar y Raisa Banfield, así como la periodista Sabrina Bacal, a quien acusó de “extorsionar”. Afirma que les “pagan desde el extranjero” para desestabilizar el país, que forman parte del “comunismo woke” o que son agentes del chavismo. También difunde la teoría conspirativa —sin aportar pruebas— de que desde España “han enviado más de 23 millones de euros” a los indígenas que participaron en las protestas de 2023.

Si se observan sus videos, llaman la atención los labios desincronizados y la falta de movimiento natural en los ojos, lo que sugiere que no se trata de una grabación auténtica, sino de un video manipulado digitalmente. Herramientas como Hive Moderation —un detector de inteligencia artificial ampliamente utilizado por verificadores—, PimEyes y TinEye indican que sus fotografías de perfil tienen entre un 99.8 % y un 99.9 % de probabilidad de haber sido generadas mediante inteligencia artificial. Tampoco existe una huella digital pública de esta persona más allá de sus videos. Es el rastro típico de una identidad fabricada.

Aunque tiene muy pocos seguidores, este personaje ha llegado a acumular más de 100 mil visualizaciones en un video gracias a una inversión publicitaria de aproximadamente $3,300 en las plataformas de Meta para promocionar 21 contenidos entre agosto de 2025 y mayo de 2026.

El caso de Jaramillo no es aislado. Taladores Digitales rastreó los contenidos promocionados en la Biblioteca de Anuncios de Meta —un repositorio de toda la publicidad pagada que circula en Facebook, Instagram y Threads— utilizando las palabras «cobre» y «minería» en Panamá entre 2023 y 2026. El análisis muestra una fuerte concentración de la inversión: 351 de los 462 anuncios rastreados, es decir, el 76%, estuvieron vinculados a narrativas favorables a la reapertura del proyecto y orientadas a desprestigiar a quienes se oponen a ella por razones ambientales, institucionales o legales (véase la metodología al final de este reportaje).

Gráfica de Taladores Digitales.

En YouTube, la interacción de Wilson con otras cuentas suele ser escasa: solo un puñado de sus 23 videos supera los diez comentarios. Algunos de esos comentarios provienen de un enjambre de cuentas creadas el mismo día —23 de octubre de 2025— que comentan utilizando hashtags coordinados como #Panamá, #Panama o #MinaSí. Entre ellas figuran usuarios como @WilliamsOconnor-m8e, @JoseMariscal-x8k y @CuitlahuacCvc.

¿Quién está detrás de esta cuenta?

Los propios datos de transparencia publicitaria de Meta apuntan a una agencia de marketing digital con sede en México. El correo electrónico de contacto declarado por la cuenta Wilson Jaramillo en los registros de las publicidades que pagó en esa plataforma es webmkt[XX]@gmail.com (los datos de contacto fueron parcialmente ocultados en esta nota mediante la sustitución de caracteres por “[XX]”). Ese mismo correo también fue registrado por cuentas que pautaron durante la campaña presidencial de México para atacar a Claudia Sheinbaum, la candidata que resultó electa presidenta de ese país en 2024, según reportes periodísticos. Sin embargo, Wilson no es el único perfil vinculado a esa dirección electrónica.

Más del 85% de los anuncios relacionados con la mina en Meta —excluyendo los de actores políticos— están concentrados en dos páginas que pertenecen al segundo grupo de cuentas identificado por esta alianza: aquellas que aparentan ser medios de comunicación, pero difunden desinformación y difaman a quienes defienden el territorio. Se trata de Diario de Panamá y Panamá en Directo, dos páginas de Facebook que comparten en sus muros enlaces a noticias de otros medios para reforzar la apariencia de ser portales informativos tradicionales.

Sin embargo, mediante publicidad pagada —que no aparece en sus muros— difunden videos y publicaciones que utilizan la identidad visual de medios internacionales, locales e incluso inexistentes. Juntas invirtieron aproximadamente $51,700 en dos años, según los registros de Meta. Junto con Wilson, conforman una tríada que concentra el 95% de los ataques directos contra defensores ambientales identificados por esta investigación. Producen videos de alto impacto emocional y, como comprobó este trabajo periodístico, sus campañas publicitarias son financiadas por un mismo actor.

En la Biblioteca de Anuncios de Meta, las tres páginas utilizaron el correo electrónico mencionado anteriormente o el número de contacto +507-685893[XX]. Al menos uno de estos dos contactos también fue proporcionado por otras tres páginas de Facebook que se identifican como sitios de noticias en sus perfiles, pero que son utilizadas para promocionar los videos de Wilson. Estos contenidos atacan a quienes cuestionan la reactivación de Cobre Panamá por razones legales, avivan el temor por su cierre y elogian al presidente salvadoreño Nayib Bukele por su apuesta a la minería. Estas tres páginas son Voces Panameñas, Gente del Canal y Conexión Istmeña. Todas presentan una apariencia similar a las páginas mencionadas anteriormente y pautan contenidos de naturaleza semejante. Esto sugiere la existencia de una misma estructura —ya sea una persona o una empresa— detrás de sus campañas publicitarias.

En los días previos a la publicación de esta investigación, a principios de junio de 2026, las pautas de estas seis páginas en Meta estaban dirigidas a contrarrestar información relacionada con los aportes de la empresa minera al Estado durante los años de operación, advertir sobre el supuesto «riesgo de caos» derivado de las protestas y del avance de «grupos criminales» vinculados a la minería ilegal, atacar a ambientalistas y —como novedad— cuestionar a figuras políticas que han criticado las medidas recientes relacionadas con Cobre Panamá, entre ellas miembros de la coalición Vamos, Martín Torrijos y Ana Matilde Gómez.

Red de páginas.

Fuera de estas identidades digitales existen dos páginas con contactos distintos, pero con narrativas similares: Noticias de Panamá —alineada con los mensajes de las anteriores— y Noticias Enfoque Nacional, orientada a destacar las acciones del gobierno, aunque también resalta los aportes de la empresa minera y presenta a sus críticos como “desestabilizadores pagados”.

Además de estas, existen otras páginas de Facebook que intentaron pautar contenidos, pero cuyos anuncios fueron eliminados por Meta por incumplir las reglas de transparencia —es decir, por no proporcionar información de contacto— o por infringir las normas de publicidad. Entre ellas figuran Abriendo la Ponchera —inactiva desde 2024— y las ya desaparecidas La Noticia Panamá y El Pana Noticias.

Algo similar ocurrió con Cobre Panamá y First Quantum Minerals: Meta eliminó tres anuncios por incumplir sus normas en junio de 2022 y diciembre de 2023.

Esta alianza contactó a todas las páginas mencionadas utilizando los datos que ellas mismas declararon en la Biblioteca de Anuncios de Meta. Se intentó contactar a Wilson Jaramillo, Panamá en Directo, Diario de Panamá, Conexión Istmeña y Gente del Canal mediante los correos electrónicos webmkt[XX]@gmail.com y panamanoticias@[XXXXXXX].com, así como mediante llamadas al número +507-6858-93[XX], incluido en sus descargos de transparencia.

El número telefónico corresponde a una línea que dirige directamente al buzón de voz y no cuenta con WhatsApp. También se intentó contactar a Noticias de Panamá a través del correo redaccion@[XXXXXXXX]-panama.com y del número +507-6774-49[XX], que figura como inexistente y tampoco dispone de WhatsApp.

Ninguna de las páginas respondió. Sin embargo, los anuncios y el perfil de Noticias Enfoque Nacional fueron eliminados después de que Taladores Digitales se comunicara con los responsables a través del número +507-6365-52[XX] y del correo davidteje[XXXX]@outlook.com.

Captura de los anuncios pautados por Noticias de Enfoque Nacional en abril de 2026, registros que fueron eliminados tras el mail y los whatsapp enviados por esta investigación a los contactos del anunciante.

En el tercer grupo de cuentas que describimos, en el que se encuentran perfiles que empujan la reactivación de la mina y atacan a quienes se oponen a ella, están algunos empleados de Cobre Panamá y actores con posibles vínculos con la empresa. Son más de 20 cuentas y varias de ellas transparentan su relación con la empresa, como @ciudadanonacional (administrada por Jonatan Montenegro, biólogo y “embajador de Cobre Panamá”, según publicaciones de medios y su perfil en LinkedIn), o @KathsMarquez y @aminingwoman, quienes en sus redes comparten contenidos presentando actividades y momentos como parte de la compañía. En otros casos, el vínculo requiere más atención.

Uno de esos casos son las cuentas de Instagram orgullominerolatinoamerica y la página de Facebook Orgullo Minero Latinoamérica, que postean contenidos protagonizados por “El Profe Minero”.

Este “Profe” empezó en las cuentas como un personaje animado en sus videos, con invitados similares a Wilson como “Mr. Mine” —labios desincronizados y voces de doblaje de dibujos animados— y luego mutó a otro con características más humanas y que se presenta como un experto. Sus contenidos hablan del precio del cobre, la reactivación como solución al desempleo y la presencia de movimientos “financiados por la izquierda” que ocasionan pérdidas de “100 millones de dólares diarios” por cada protesta. Realmente, detrás está Jaime Torrero, un hombre que ha trabajado con la minera y que administra el grupo de Facebook Orgullo Minero, en el que se publican contenidos pro-mina.

“El Profe” ha producido videos en los que aparecen tanto el personaje como el rostro de Torrero. Los videos en los que “El Profe” aparece como un experto, por otra parte, parecen ser del rostro de Torrero, modificado con inteligencia artificial. “Yo trabajo en lo que es inteligencia artificial en el ramo educativo”, dijo Torrero a Taladores Digitales.

En una llamada telefónica de más de una hora, Torrero contó que trabajó 15 años en Cobre Panamá como coordinador del programa de educación comunitaria y que por la crisis tras el cierre de 2023 quedó afuera. Fue enfático: defiende la reactivación del proyecto minero porque generó empleo, oportunidades de educación y movimiento económico en las comunidades.

Sobre Orgullo Minero, explicó que “es una cuenta que surge en el 2000 cuando la pandemia cerró el proyecto” para que la gente “en casa pasando páramos” compartiera “esos dolores”.

“Es una página seria”, dijo, y contó los planes: “Vamos a hacer la primera revista especializada en minería de Panamá y la primera asociación de profesionales panameños de la minería”. También negó que sus publicaciones consistieran en ataques: “Yo no estoy para atacar a nadie, pero si veo que publican algo que es una situación tirada de los cabellos, yo tengo derecho a poner un comentario”.

“No me van a decir a mí que viví en una casa de penca, que soy hijo de pescador de cuarta generación, que me costó graduarme como profesional, que luché en las calles por la comunidad estudiantil de mi país y he trabajado en mi vida por el deporte, por la sociabilidad de la gente, que yo estoy de lado equivocado”, recitó.

Esta alianza periodística también contactó a la filial local de First Quantum Minerals, mediante un cuestionario de seis preguntas para pedir comentarios sobre varios de los hallazgos de esta investigación, entre ellos las cuentas de actores con vínculos laborales con la empresa. La gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Cobre Panamá, Maru Gálvez, no respondió las consultas puntuales, pero envió un comunicado en el que dijo: “Como cualquier empresa formalmente establecida en el país, tenemos pleno derecho a comunicar de manera abierta, así como a participar en espacios públicos, educativos, comunitarios e informativos. Nuestra comunicación y relacionamiento se basa en información verificable, participación ciudadana, escucha activa y transparencia”.

La infraestructura digital más antigua dentro del universo de cuentas con narrativa proapertura no nació para defender a First Quantum Minerals: surgió en 2013 como propaganda martinelista.

La cuenta Bochinchón, que supera los 130 mil seguidores en Instagram, TikTok y Facebook, nació en 2013, cuando en Facebook tenía el nombre “Candidatos del CD”. Dos años después cambió su nombre a Prensa RMB. Estos nombres hacían referencia a las siglas de Ricardo Martinelli Berrocal y el partido con el que ganó la presidencia en 2009, Cambio Democrático. Desde entonces, la página ha sido “Martinellistas” y “Martinellistas - Ricardo Martinelli” en 2022, cuando el expresidente aspiraba a la presidencia con Mulino de vicepresidente, pero una condena por lavado lo dejó asilado en Colombia y Mulino quedó con el cargo. El nombre actual de Bochinchón data de 2025 y difunde noticias del gobierno, agita la causa minera y ataca a ambientalistas. Taladores Digitales intentó contactar a los responsables de las páginas a través de mensajes en su perfil de Instagram, pero su administrador no respondió y bloqueó a Concolón en todas las redes sociales.

Así ha cambiado de nombre la cuenta que ahora se llama Bochinchón.

Otras cuentas con pasado político son la página de Facebook Progresa Panamá, las cuentas de Instagram @noticiasahora_panama y de TikTok @panamaprogresa_507, que también han cambiado de nombre varias veces y están vinculadas a Yuhariel Chávez. Las tres cuentas comparten contenidos idénticos y el mismo texto de descripción: “Medio Digital de Noticias #proyectos🏗️🏖️ #cultura🎭🎶 #turismo⛱️🏝️ medioambiente🌿🌎 #panama🇵🇦”. Mientras que la URL de la página de Facebook termina en “yuhariel.chavez”.

Chávez se presenta en sus redes como creador digital y colaboró con figuras vinculadas al Partido Panameñista, como el excandidato a intendente Willy Bermúdez. En 2018 sus perfiles estaban abocados a la campaña y la gestión de José Isabel Blandón como alcalde de la capital del país (2014-2019). Incluso subió fotos de Raisa Banfield sembrando árboles. Pero en 2025 cambió y ahora esas cuentas distribuyen los mismos videos de la red minera atacando a Banfield, así como a otras ambientalistas y a periodistas.

Chávez dijo a esta alianza que administraba esos perfiles “para la política”, pero que los vendió en 2024 cuando un “número desconocido” le ofreció $200 por WhatsApp. Indicó que el comprador nunca se identificó y que pagó por transferencia bancaria. Aunque dijo haberse desvinculado de la administración de las páginas —“yo no ando atacando a nadie”—, defendió la reapertura de Cobre Panamá y descalificó a sus críticos. “El que está en contra ya se sabe que es izquierdista, ecosocialista y no quiere progreso”. También pareció estar al tanto de los blancos de ataque de esa red de cuentas: “A usted la vinculan con el Suntracs, dicen que tienen una tendencia izquierdista”, dijo a la periodista de esta alianza en una llamada telefónica.

Capturas de algunos de los videos con ataques a ambientalistas y periodistas publicados por @noticiasahora_panama y @panamaprogresa_507.

Las ocho páginas de Facebook que pautaron en Meta y que mencionamos más arriba —Diario de Panamá, Panamá en Directo, Wilson Jaramillo, Voces Panameñas, Gente del Canal, Conexión Istmeña, Noticias de Panamá y Noticias Enfoque Nacional— fueron creadas en 2024 y aumentaron la inversión este año: el gasto de todas juntas pasó de un total aproximado de $24,600 el año anterior a $35,200 en los primeros cinco meses de 2026. Justamente, en enero de este año Mulino autorizó a la minera, cuya operación había sido suspendida por orden de la Corte, a procesar y exportar miles de toneladas de material rocoso que ya había sacado de la mina. También le dio luz verde a First Quantum para encender su termoeléctrica a carbón —incumpliendo con eso al menos tres compromisos internacionales, como reveló una investigación de Concolón en alianza con CLIP—, lo que activó la resistencia ciudadana.

Esto se replica con las cuentas del enjambre minero identificadas en X (ex Twitter): casi dos tercios fueron creadas a partir de 2024, el 60.3%. Entre ellas, hay 21 perfiles creados entre febrero y marzo de 2024 (el 24% del total) que tuitean con los mismos hashtags (#Afram y #mineriaresponsable), interactúan entre sí y replican sus contenidos, los de @Cobre_Panama y los de sus empleados. Algunos atacan directamente a los defensores ambientales. Otros les responden sin insultar y hablan de las ventajas de la “minería responsable”.

La realidad es q la gente necesita trabajar. Nadie quiere dañar el ambiente, pero tampoco podemos cerrar todo y después preguntarnos por qué falta empleo y oportunidades. 🇵🇦 Si una actividad se hace con controles, supervisión y responsabilidad. @Cobre_Panama #verdadpanama #Afram pic.twitter.com/5gL8exrDDf — samuel navarro (@nava_s507) June 8, 2026

Dos fuentes vinculadas al gobierno y al universo de asesorías de comunicación, que pidieron no ser identificadas, dijeron a esta alianza que, en conversaciones reservadas con los representantes locales de First Quantum, referentes del gobierno de Mulino mencionaron la necesidad de aumentar el respaldo a la reapertura del proyecto. En 2024, estudios de opinión de La Prensa, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá (CIEPS) y La Estrella reportaban un rechazo mayoritario no solo a la presencia de una mina a cielo abierto en el país, sino también a la minería. Incluso First Quantum reconoció ese rechazo en una circular interna y, como mostró la investigación periodística Países Minados II, la empresa lanzó un ambicioso plan de comunicaciones para revertir esa percepción.

La publicación de estas mediciones generó reacciones de muchas de las cuentas mencionadas en esta investigación. El episodio más reciente es un ejemplo de cómo funciona la mecánica de la narrativa pro-minera: una reacción unificada y en cadena, con idénticos contenidos esparcidos y compartidos por un círculo de cuentas que parecen actuar coordinadamente.

Todo comenzó por los resultados de Vea Panamá, un sondeo que realiza el periódico La Estrella con cierta periodicidad junto a Prodigious Consulting para medir opinión en grandes temas nacionales como el minero. La Estrella publicó el 23 de abril pasado una nota titulada “Rechazo a la minería en Panamá sube al 74% en abril de 2026”. Tres días después, Panamá en Directo y Diario de Panamá lanzaron avisos en Facebook para contrarrestar la evidencia con los resultados de una encuesta anterior que afirmaba que el 55% de los panameños estaba a favor del retorno de Cobre Panamá. Realizada por Gallup y presentada en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) el 16 de abril de 2026, esta encuesta no fue difundida por los principales medios porque, según indicaron dos de sus directivos, no podían garantizar la confiabilidad de los resultados o había sospecha de que First Quantum la hubiera encargado: las evidencias de otros estudios de opinión daban resultados muy distintos.

Taladores Digitales les preguntó tanto a Gallup como a Conep quién había encargado ese sondeo de opinión. La directora del Conep, Analisa Montenegro, dijo que la institución solo brindó el espacio: “Cid Gallup, una empresa reconocida, solicitó espacio [en una actividad organizada de manera previa] para presentar los resultados de la encuesta (sin ningún costo para Conep) reconociendo la importancia que este tema tiene para el país”. Para obtener comentarios de la encuestadora, esta alianza llamó dos veces a la sede de la oficina en Panamá y dejó mensajes a su directora —con un número de celular para que pueda responder—, a quien también se le envió a su casilla laboral un mail. Ninguna de esas consultas fue atendida.

Cobre Panamá, a través de Gálvez, no respondió a la pregunta puntual sobre la encuesta, pero dijo que “Cobre Panamá no comenta sobre rumores, hipótesis, interpretaciones de terceros o supuestas conductas atribuidas a personas, cuentas o actores externos sobre los cuales no tiene control, injerencia ni responsabilidad”.

Del análisis de redes surge que los tres grupos del universo prominero descritos arriba se activaron para compartir el sondeo de Gallup en bloque: las cuentas que se hacen pasar por medios noticiosos y difunden desinformación, las que tienen vínculos laborales o económicos con la mina, y las falsas o anónimas. En los tres niveles se buscó desacreditar a La Estrella con términos como “es un pasquín”, o a la encuesta y a quienes compartieron la nota, calificándolos de “obtusos”. A estos ataques se sumaron personas que trabajan en Cobre Panamá —tanto las que transparentan el vínculo como las que no— y algunos columnistas.

El mismo mecanismo opera contra defensores ambientales, con más virulencia y más actores.

La fabricación de un escándalo

El 7 de octubre de 2025, un comité cívico desconocido hasta entonces hizo pública una carta enviada a un donante del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), donde se sostenía que los dineros que donaba eran usados para fines políticos. Al día siguiente, la noticia fue publicada por Panamá América. El representante de ese comité de “las comunidades aledañas a la mina de Donoso”, Abel Oliveros, fue entrevistado en un programa radial cuyo conductor es afín a la reactivación de Cobre Panamá, donde cuestionó a CIAM por “haber hecho daño” a las comunidades. Después, se desató una ola de ataques.

Conversamos con Abel Oliveros del comité cívico de las comunidades aledañas a la mina de Donoso sobre la carta por la cual denuncian que fondos que le llegan al CIAM (Centro de Incidencia Ambiental) estarían siendo mal utilizados.



Entrevista: https://t.co/6T47H6rc0O@ARCA_Media… pic.twitter.com/194eO0eeCH — Panamá En Directo (@panamaendirecto) October 8, 2025

Ningún medio reparó en un detalle: Abel Oliveros había circulado otra carta dirigida al presidente Mulino, donde se presentaba como proveedor de Cobre Panamá y pedía la reapertura —también había dado notas sobre esa reunión, y la encargada de relaciones públicas de la minera citó una en sus redes. Incluso en sus redes sociales Oliveros se presenta como “contratista minero” y desde 2024 comparte fotos en el proyecto de First Quantum, una de ellas posando con el grupo de relaciones públicas de la empresa. El argumento de los proveedores fue uno de los que Mulino usó para impulsar la reapertura. Además, el Comité de Donoso colabora de manera permanente y estrecha con la empresa minera, según sus propias publicaciones en redes sociales. En las entrevistas, no hubo preguntas a Oliveros sobre el financiamiento de su comité; el centro estuvo en los cuestionamientos a CIAM.

Captura de un post de @comitecivico_ con un tuit donde la encargada de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, Maru Gálvez, cita a Abel Oliveros.

CIAM es una organización creada en 2007 para defender “el derecho humano a un ambiente” mediante litigios, incidencia y participación ciudadana. Desde entonces, ha presentado más de 200 acciones legales, participado en cientos de consultas públicas y brindado asistencia jurídica gratuita a comunidades. También cuestiona la minería a cielo abierto por los daños irreversibles en un ecosistema amenazado y demandó el contrato-ley que extendió la concesión de cobre a First Quantum Minerals en 2023, declarado inconstitucional por la Corte, así como a los ministros que lo firmaron. Aunque en su web publica sus donantes con un detalle de montos, fechas y proyectos realizados, el comité cívico de Donoso lanzó la acusación que, mediante el eco de cuentas desinformadoras aquí descrito, transformaron en un escándalo.

A partir de la entrevista a Oliveros, la maquinaria avanzó así.

Primero, los perfiles anónimos compartieron la entrevista de Oliveros.

Qué ironía… los fondos que el CIAM recibió de la Fundación Packard para “proteger el ambiente” hoy huelen más a política que a conservación.

Un verdadero Escándalo Verde. pic.twitter.com/mqERA7lbBr — El Loro De Panamá Es Verde (@LoroVerdeDePTY) October 8, 2025

Luego, las cuentas con nombres de causas o de medios como @justiciasocialpma publicaron videos con imágenes editadas que mezclaban esas declaraciones, la carta y material de las protestas de 2023 donde quedaba supuestamente expuesto el equipo de CIAM.

Acto seguido, @panamaprogresa_507 y otras cuentas similares distribuyeron esos contenidos.

El podcastero @xopabrian —con más de 500 mil seguidores en plataformas— subió a sus redes una placa con la siguiente leyenda: “Baia baia baia... $400k en donaciónes de Packard Foundation para @ciampanama Los emprendimientos ‘pseudo-ambientales’ se ven rentables (...)”. El post incluía la imagen de la carta del Comité enviada al donante.

En X, las cuentas pro-minería compartieron, respondieron y contestaron a quienes cuestionaban la publicación.

Ya que la CIAM me bloqueo su página dice más de $578,000 pero falta los reportes de Fidelity Founding y Mining Watch es mi humilde opinión 😂carbono 0 pic.twitter.com/Ce7j0vJyXJ — KevinDavidPty (@KevinDavidpty) October 9, 2025

Los días siguientes, el hostigamiento no cedió. Cuentas como @anonymous507pa, @grupoelite507 y @SoTruth1, retomaban acusaciones ya instaladas por otras y las mantenían activas.

Llamen a CIAM y a todos los anarquistas de Vamos y Políticos por recibir fondos para cerrar calles, empresas y precarizar el empleo.



Ya esta bueno.https://t.co/PpnywiVKSA — @SoTruth507 (@SoTruth1) October 14, 2025

El día 10 de octubre, Panamá América —un periódico adquirido con fondos públicos por Martinelli, según determinó la justicia al condenarlo en el caso New Business— publicó otra nota con el título “CIAM guarda silencio sobre donación; comunitarios piden respuestas”. La nota fue compartida, junto a otra de la web empresarial bnamericas.com (presentada como “medio internacional” por quienes la compartían), para otorgarle credibilidad a la nota original.

Panamá en Directo intentó pautar avisos que no cumplían las reglas, por lo que fueron eliminados por Meta. Pero insistió y logró pautar un video donde afirmaba que había donantes oscuros de Ciam.

Perfiles con vínculos con la empresa —algunos declarados, otros posibles— también se sumaron. Son más de una decena, pero resalta el del ex Profe Minero, que en Instagram ha publicado en colaboración con el comité cívico que denunció a CIAM.

A fines de octubre de 2025, @xopabrian sumó nuevas acusaciones contra CIAM y otras organizaciones como Sal de las Redes, el Colectivo Ya es Ya y el capítulo local de Transparencia Internacional, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Su presidenta, Lina Vega, es parte de la junta directiva de CIAM. Según @xopabrian, CIAM no informa qué donaciones recibe —aunque, como lo mencionamos más arriba, sí lo hace en su página web—.

La red de cuentas mineras compartió, contestó y mantuvo en circulación el tema. La secuencia muestra el patrón de sintonía entre actores aparentemente distintos, que comparten las mismas narrativas y concentran su atención sobre las mismas personas y organizaciones en el mismo momento.

A principios de junio de 2026, el influencer @cris_abrego1 hizo pública una práctica de la que hasta entonces se hablaba en privado. En un video, contó que una agencia lo contactó para contratarlo, a “un precio por encima del promedio”, para hablar de “las cosas positivas” de la reactivación minera y de “la gente que está en contra de todo”. Ábrego cerró el video con una pregunta a sus seguidores: “¿plata o principios?”

Taladores Digitales consultó a influencers, productores de contenido y personas vinculadas al negocio de las redes sociales en Panamá. Todos describieron la práctica como habitual: intermediarios los contactan para que expresen respaldo sin transparentar que detrás existe una compensación económica, una práctica cada vez más cuestionada por su potencial para engañar a las audiencias jóvenes, fingiendo apoyos “orgánicos”. Dos creadores de contenido mencionaron a una agencia ubicada en el mismo edificio que la filial panameña de First Quantum Minerals: Torres de las Américas.

Esta alianza contactó a la agencia, pero no obtuvo respuesta. En el cuestionario enviado a la empresa minera, se incluyó una pregunta sobre la denuncia de Ábrego y las afirmaciones de otros influencers sobre estas contrataciones. Como se indicó antes, Maru Gálvez evitó comentarios sobre cada consulta particular. De manera general, en el correo de respuesta escribió: “Como empresa legalmente constituida y debidamente establecida en Panamá, rechazamos de manera categórica las insinuaciones, supuestos y afirmaciones no verificadas contenidas en su cuestionario, las cuales parecen partir de conclusiones preconcebidas y no de hechos comprobados”.

Otra vez a la calle

El hostigamiento a defensores ambientales no es una novedad, pero la escala actual —por la cantidad de cuentas, actores involucrados y recursos invertidos— ha alcanzado un volumen sin precedentes en Panamá.

“Es terrible porque es complicado distinguir a quién decide aportar a los problemas del país abriendo espacios de debate y quién lo hace como sicario al mejor postor”, dijo Lina Vega, de Transparencia Internacional.

“Yo salí a explicar, porque siempre salgo a explicar, pero cada vez me contestaban con un nuevo ataque. El daño que le hacen a la democracia es enorme”.

“Lo hicieron durante las protestas de 2023”, dijo a esta alianza Roberto Ruiz Díaz, del Movimiento de Abogados por la Patria, en referencia al hostigamiento y los ataques digitales recibidos en aquel entonces. “Ahora utilizan más cuentas de redes que se sabe son pagadas para atacar por la empresa minera, que es la única que obtendría un beneficio real, más allá de estas cuentas pagas”.

“No puedo negarte que es desagradable enfrentarse diariamente a esta clase de acoso digital”, dijo la columnista Sabrina Bacal, “pero la experiencia de 25 años en la profesión me indica que, si me atacan tanto, significa que he dicho cosas importantes y que debo continuar diciéndolas”.

A más de 20 personas atacadas por la red digital entrevistadas por esta alianza —activistas, abogados que son voz pública y periodistas que investigan— les impactó, por impotencia o enojo, por autocensura o por el tiempo que pierden en explicar.

Por haber ratificado el Acuerdo de Escazú —convertido en ley en 2020—, Panamá debe proteger a quienes defienden el territorio, sancionar los ataques y garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Sin embargo, en los hechos estos derechos no se garantizan. La Corte señaló en su fallo de 2023 que no se garantizó la participación ciudadana en el proceso de concesión minera.

El viernes 29 de mayo debían conocerse los resultados de la auditoría ambiental que Mulino dijo que necesitaba para tomar una decisión sobre el futuro de la mina Cobre Panamá. Una semana después, no se han publicado. Sin embargo, el presidente anunció desde Grecia la creación de un equipo interinstitucional integrado por los ministros de Economía, de Comercio y de Ambiente —dos de ellos con nexos con la mina— para evaluar y presentar recomendaciones sobre el futuro.

A pesar de eso, los defensores panameños ya están marchando otra vez.

Metodología

Taladores Digitales rastreó los anuncios pautados con las palabras “cobre” y “minería” que circularon en las plataformas de Meta (Facebook e Instagram) dirigidos a audiencias en Panamá. La búsqueda arrojó 462 casos de publicidad activada entre el 21 de junio de 2022 y el 26 de mayo de 2026, que fueron descargados directamente de la plataforma con la información que Meta registra para cada uno de ellos: nombre del anunciante, fecha de publicación, monto invertido y enlace original.

Para analizar las narrativas dominantes en esos contenidos, cada uno de los 462 anuncios fue verificado y sus mensajes clasificados, según su narrativa: ataque, desinformación, greenwashing, pro apertura, propaganda política, anti mina y eliminado (anuncios cuyo contenido ya no está disponible y no puede verificarse).

Taladores Digitales también elaboró una base de datos regional, que analizó 789 posts en redes sociales y en sitios webs que contienen mensajes de asedio y hostigamiento contra 77 personas, colectivos, y comunidades que defienden el medioambiente y el territorio en México, Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia y Brasil. La metodología y el dashboard con gráficos e infografías están disponibles en taladores-digitales.elclip.org.