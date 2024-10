Comparación de pruebas PISA y ERCE: descubre sus preguntas clave

Escuchar audio noticia

En un mundo cada vez más globalizado, comprender las capacidades educativas de los estudiantes es fundamental. Las evaluaciones internacionales, como el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ofrecen valiosas informaciones sobre el rendimiento educativo. Sin embargo, las diferencias en su enfoque y contenido son evidentes y merecen un análisis más profundo.

El PISA se lleva a cabo cada tres años y evalúa a estudiantes de 15 años en áreas como matemáticas, lectura y ciencias. Su objetivo es medir la capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos en situaciones de la vida real. Por otro lado, el ERCE se centra en alumnos de tercer grado y tiene un enfoque más regional, buscando entender el aprendizaje en un contexto latinoamericano.

Esta variabilidad en el grupo de edad y el enfoque metodológico son fundamentales para entender las diferencias entre ambas pruebas.

Para ilustrar estas diferencias, a continuación se presentan ejemplos de preguntas de ambas evaluaciones.

Por ejemplo en PISA, se plantea en el área de matemáticas lo siguiente: Iván tiene una memoria USB en la que almacena música y fotos. La memoria USB tiene una capacidad de 1 GB (1000 MB). El siguiente gráfico muestra la distribución actual del disco de su memoria USB.

Pregunta 1: Iván quiere pasar un álbum de fotos de 350 MB a su memoria USB, pero no hay suficiente espacio disponible. Si bien no quiere eliminar ninguna de las fotos, no le importaría eliminar hasta dos álbumes de música.

El tamaño de los álbumes de fotos que Iván tiene almacenados en su memoria USB es el siguiente:

Eliminando dos álbumes de música como máximo, ¿tendría Iván suficiente espacio en su memoria USB para añadir el álbum de fotos? Rodea con un círculo «Sí» o «No» y escribe tus cálculos para justificar tu respuesta.

Respuesta: Sí / No ................................................................................................................................

Pregunta 2: Durante las siguientes semanas, Iván elimina algunas fotos y música, pero también añade nuevos archivos de fotos y de música. La nueva distribución del disco de la memoria USB se muestra en la siguiente tabla:

Su hermano le regala una nueva memoria USB con una capacidad de 2 GB (2000 MB), que está totalmente vacía. Iván pasa el contenido de su antigua memoria USB a la nueva.

¿Cuál de los siguientes gráficos representa la distribución del espacio de la nueva memoria USB? Rodea con un círculo A, B, C o D.

Reproductores defectuosos

La empresa Electrix fabrica dos tipos de equipos electrónicos: reproductores de vídeo y de audio. Los reproductores se prueban al finalizar la producción diaria y los defectuosos se retiran y se envían a reparar.

La siguiente tabla muestra el número medio de reproductores de cada tipo que se fabrican al día y el porcentaje medio de reproductores defectuosos al día.

Pregunta 1: A continuación figuran tres afirmaciones sobre la producción diaria en la empresa Electrix ¿Son correctas dichas afirmaciones?

Rodea con un círculo «Sí» o «No» según corresponda a cada afirmación.

Preguntas ERCE

Mientras que en la prueba ERCE las preguntas son diferentes a PISA, pues están dirigidas a niños de tercer grado.

Pregunta 1: Según el afiche, ¿hasta qué día se pueden entregar los cuentos?

A) Hasta el 5 de mayo.

B) Hasta el 8 de mayo.

C) Hasta el 12 de mayo.

D) Hasta el 15 de mayo.

Pregunta 1: ¿A qué objeto se refiere el texto anterior?

A) A un libro.

B) A un árbol.

C) A una radio.

D) A unas hojas.

Pregunta 2: ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?

A) Un cuento.

B) Una carta.

C) Una receta.

D) Una adivinanza.

Pregunta 1: ¿Qué significa la palabra “apresaron”, subrayada en el texto anterior?

A) Atraparon.

B) Destruyeron.

C) Metieron.

D) Devoraron.

Pregunta 2: ¿Por qué el león se burla del ratón?

A) Porque cree que el ratón le está mintiendo.

B) Porque cree que el ratón tiene mucho miedo.

C) Porque cree que el ratón juega de una manera divertida.

D) Porque cree que el ratón es muy pequeño para ayudarlo.

Pregunta 3: En el texto, ¿qué hace el león inmediatamente después de despertar?

A) Deja ir al ratón.

B) Atrapa al ratón.

C) Perdona al ratón.

D) Trata de comerse al ratón.

Pregunta 4: Al inicio de la historia, ¿dónde juega el ratón?

A) Encima de un león.

B) Debajo de un árbol.

C) Sobre una cuerda.

D) Cerca de unos cazadores.

La comparación entre PISA y ERCE revela diferencias significativas en las evaluaciones educativas. PISA se centra en la evaluación de habilidades aplicadas en un contexto global, mientras que ERCE se enfoca en la comprensión básica y el aprendizaje de los estudiantes en su entorno regional.

Los expertos en educación plantean que estas características reflejan la necesidad de que las pruebas se adapten a las realidades locales para ser más efectivas. Ambas evaluaciones desempeñan un papel importante en el análisis del panorama educativo y en la identificación de áreas de mejora en el desarrollo de los estudiantes.

Panamá informó a la OCDE su retiro de la prueba PISA 2025 en julio pasado, a pesar de los avances que se tenia para su realización en el país.