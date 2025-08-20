Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATENCIÓN DE ASEGURADOS

    Complejo Hospitalario activa plan de contingencia por ruptura de tubería y traslada cirugías a la Ciudad de la Salud

    Yaritza Mojica
    Complejo Hospitalario activa plan de contingencia por ruptura de tubería y traslada cirugías a la Ciudad de la Salud
    Imágenes del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la vía Transístmica. LP Elysée Fernández

    El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) activó un plan de contingencia tras la ruptura de una tubería de ocho pulgadas, con más de 50 años de uso, que interrumpió el suministro de agua potable y afectó el sistema de climatización del centro.

    Entre las principales medidas se contempla el traslado de entre 150 y 200 pacientes hacia la Ciudad de la Salud, quienes requieren cirugías electivas en especialidades como cirugía general, urología, ortopedia y neurocirugía. Este proceso se llevará a cabo de forma ordenada durante las próximas dos semanas.

    El plan también establece:

    • Mantener en el Complejo todas las cirugías de urgencia.

    • Continuar con la atención de consulta externa en oftalmología, hemodiálisis, nefrología y geriatría.

    • Reubicar progresivamente otros servicios en la Ciudad de la Salud, previa notificación a los pacientes.

    La CSS informó que los trabajos de reparación se mantendrán hasta restablecer el servicio, y aseguró que el objetivo es garantizar atención oportuna y de calidad a los asegurados.

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales está realizando las labores de reparación junto al equipo de la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo y la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más