Compra de laptops del Meduca queda desierta; recomiendan software educativo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Meduca avanza parcialmente en una licitación de $273 millones para laptops y licencias educativas, en medio de cuestionamientos por intentos previos fallidos y un debate sobre la efectividad de estos programas en el aprendizaje de los estudiantes en Panamá.

La licitación pública convocada por el Ministerio de Educación (Meduca) para la compra de laptops y licencias Microsoft M365 A3 destinadas a estudiantes del sistema oficial avanzó solo de forma parcial, según el informe de la Comisión Verificadora. Aunque el acto público tenía un precio de referencia de $273,141,152.50, se recomendó adjudicar únicamente el renglón correspondiente a las licencias y declarar desierto el de las computadoras portátiles, debido a que la oferta presentada fue considerada onerosa.

Del monto total previsto, $4,620,840 correspondían al primer renglón, relacionado con 21,000 licencias Microsoft M365 A3, mientras que $268,520,312.50 estaban destinados al segundo renglón, para la adquisición de 531,250 laptops para estudiantes del sistema oficial.

Según el informe oficial, en el primer renglón se recomendó adjudicar a GBM de Panamá, S.A., empresa que presentó una oferta de $4,445,700, por debajo del precio de referencia establecido en el pliego de condiciones.

En contraste, el segundo renglón fue declarado desierto luego de que +Móvil presentara una propuesta considerada onerosa, al superar en más de un 10% el monto de referencia fijado. La oferta de esta empresa de telecomunicaciones ascendió a $378,297,812.50.

Estas dos compañías fueron las únicas que lograron avanzar en el proceso tras la etapa inicial de revisión. Según consta en el acta correspondiente, el Consorcio IA para Todos, que presentó una oferta de $260,344,375, e IS Group, con una propuesta de $304,114,062.50, no superaron la evaluación preliminar, por lo que quedaron fuera del proceso.

Tres intentos del Meduca por comprar laptops

Por tercera ocasión, el Meduca gestiona la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, en un proceso que ha tenido varios giros desde 2024 hasta la fecha.

Inicialmente, en 2024, el Meduca planificó una inversión aproximada de $241.7 millones para la compra de 654,000 laptops, incluidas 54,000 unidades destinadas a docentes y el resto a estudiantes de séptimo a duodécimo grado. Este proyecto se contemplaba bajo un convenio con la fundación internacional One Laptop Per Child (OLPC), organización conocida por iniciativas de inclusión digital a nivel global.

Sin embargo, el acuerdo, que llevó la firma de la ministra de Educación, Lucy Molinar, no llegó a concretarse debido a que la Contraloría General de la República no otorgó el refrendo correspondiente. A esto se sumaron cuestionamientos de autoridades sobre la falta de aprobación previa del Consejo de Gabinete, requisito establecido en la normativa de contrataciones públicas.

En 2025, la estrategia institucional cambió y el Meduca abrió un proceso formal de licitación pública, estructurado en tres renglones: adquisición de computadoras portátiles para docentes, para estudiantes y licencias digitales.

El pliego de cargos, publicado en septiembre de ese año, contemplaba la compra de 585,250 computadoras y 21,000 licencias Microsoft M365 A3, con un valor de referencia de $230.2 millones. El procedimiento incluyó una etapa de homologación en la que participaron alrededor de 47 empresas interesadas en el proceso. Posteriormente, la licitación enfrentó reclamos administrativos y una suspensión temporal, la cual fue levantada por la Dirección General de Contrataciones Públicas en noviembre de 2025.

De ese acto público, únicamente el renglón No. 2 fue adjudicado a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 ordenadores personales por un monto global de $28,482,651.00, según consta en la resolución emitida el 29 de enero de 2026. Tanto el renglón 1 como el renglón 3 fueron declarados desiertos.

El debate por su efectividad

En este nuevo intento, Panamá busca invertir $273,141,152.50 en la compra de computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, una apuesta tecnológica que vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la eficacia de estos programas en el ámbito educativo.

Un estudio titulado El Espejismo Tecnológico, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa), advierte que el país podría estar repitiendo una estrategia costosa que no necesariamente garantiza mejoras reales en el aprendizaje de los estudiantes.

El informe sostiene que la entrega masiva de laptops, por sí sola, no ha demostrado impactos significativos en áreas clave como matemáticas, lectura o ciencias. Con base en más de 150 estudios internacionales, concluye que los resultados de este tipo de programas han sido mínimos o incluso nulos en diversos países. Los autores plantean que el problema no radica en la tecnología en sí, sino en la ausencia de una estrategia pedagógica clara, una adecuada capacitación docente y mecanismos de evaluación efectivos.

La discusión cobra fuerza en un momento en que el Meduca impulsa, por tercera ocasión desde 2024, un proceso de adquisición de equipos tecnológicos para estudiantes del sistema oficial. Mientras la entidad defiende esta iniciativa como una herramienta para cerrar la brecha digital, el estudio advierte que Panamá aún mantiene rezagos importantes en pruebas internacionales como PISA, donde más del 80% de los estudiantes no alcanza las competencias mínimas en matemáticas.