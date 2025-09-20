Compras en Agroferias del IMA ahora requieren cédula para todos los productos

A partir del lunes 22 de septiembre de 2025, los consumidores que asistan a las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) no solo tendrán que presentar la cédula de identidad para comprar arroz; también lo deberán hacer para adquirir otros productos.

En un comunicado de la entidad, se resalta que las personas deberán presentar su cédula de identidad personal, antes de adquirir los productos, y el QR del documento será escaneado a través del Asistente Digital Personal.

Se explica que el procedimiento también será aplicado a alimentos como aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados, entre otros. Además, la nueva disposición permitirá que cada persona pueda volver a comprar los mismos productos únicamente después de transcurridos siete días desde su última adquisición.

“El objetivo de esta iniciativa es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente en nuestras tiendas y Agroferias”, destacó Murillo, director del IMA, de acuerdo con el comunicado.

Por otro lado, la entidad reiteró que está prohibida la comercialización de productos del IMA para el uso de restaurantes, hoteles, tiendas, supermercados o locales de expendio de alimentos. Incumplir con esta disposición puede conllevar sanción administrativa y penal, se informó.