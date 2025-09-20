Panamá, 20 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nueva medida

    Compras en Agroferias del IMA ahora requieren cédula para todos los productos

    Henry Cárdenas P.
    Compras en Agroferias del IMA ahora requieren cédula para todos los productos
    Las Agroferias del IMA se llevan a cabo todas las semanas en diferentes provincias. Tomada de X

    A partir del lunes 22 de septiembre de 2025, los consumidores que asistan a las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) no solo tendrán que presentar la cédula de identidad para comprar arroz; también lo deberán hacer para adquirir otros productos.

    En un comunicado de la entidad, se resalta que las personas deberán presentar su cédula de identidad personal, antes de adquirir los productos, y el QR del documento será escaneado a través del Asistente Digital Personal.

    Se explica que el procedimiento también será aplicado a alimentos como aceite, sal, azúcar, menestras, enlatados, entre otros. Además, la nueva disposición permitirá que cada persona pueda volver a comprar los mismos productos únicamente después de transcurridos siete días desde su última adquisición.

    “El objetivo de esta iniciativa es garantizar un acceso equitativo a los productos y optimizar la distribución en beneficio de la ciudadanía. Con ello aseguramos una experiencia organizada, justa y transparente en nuestras tiendas y Agroferias”, destacó Murillo, director del IMA, de acuerdo con el comunicado.

    Por otro lado, la entidad reiteró que está prohibida la comercialización de productos del IMA para el uso de restaurantes, hoteles, tiendas, supermercados o locales de expendio de alimentos. Incumplir con esta disposición puede conllevar sanción administrativa y penal, se informó.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más