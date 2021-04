Comunidad católica celebra la Pascua de Resurrección; Ulloa hace recorrido aéreo

La comunidad católica celebró por segundo año consecutivo la Pascua de Resurrección de una forma diferente producto de la pandemia del nuevo coronavirus que afecta al mundo.

“La pandemia nos ha enseñado a trastocar nuestros valores. Antes estábamos pendientes de muchas cosas. Miren que este bichito [virus] no discrimina a nadie; a rico, a pobre. Y no has hecho descubrir en el medio del encerramiento lo más preciado que tenemos que es la familia”, afirmó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

El Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, inicia recorrido dando la Bendición desde el aire con el Santísimo, celebrando Pascua de Resurrección.

Recorrerá Arraiján, La Chorrera, Colón y Panamá centro.#LaPrensaSecuestrada

El arzobispo dio sus declaraciones antes de abordar un helicóptero del Servicio Aéreo Nacional, en el que hizo un recorrido para bendecir con el Santísimo Sacramento diferentes sectores de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Ulloa recordó que producto de la pandemia la feligresía no ha podido acudir a los templos, porque el aforo es reducido y que ante esto se solicitó hacer este recorrido aéreo.