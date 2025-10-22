Comunidades de Ancón alertan sobre contaminación y exigen inspección ambiental por fuertes olores a combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los residentes de Ancón, La Boca, Tabernilla y otras comunidades han denunciado fuertes olores a combustible y un humo espeso que se ha percibido en el ambiente durante las últimas semanas, situación que ha generado malestar entre los moradores, quienes solicitan una inspección urgente de la calidad del aire.

En una carta enviada por los residentes el pasado 16 de octubre al titular del Ministerio de Ambiente, Juan Carlos Navarro, solicitaron una evaluación inmediata de la calidad del aire en el área de Balboa (Ancón), específicamente en las calles Tabernilla, David Delgado y La Boca.

En la misiva, los vecinos explicaron que “desde hace semanas se perciben olores fuertes a combustible”. Sin embargo, desconocen si estos provienen de la maquinaria utilizada en la construcción del Cuarto Puente o de alguna empresa que almacene combustibles en el área, donde existen tuberías y tanques expuestos.

Los residentes destacaron además que “la urgencia radica en que en la zona habitan muchas personas de la tercera edad, más vulnerables a los efectos de estos olores. No obstante, toda la población corre el riesgo de sufrir consecuencias perjudiciales en su salud”.

De acuerdo con los denunciantes, la exposición continua a humo y vapores de combustible puede causar irritación en ojos, nariz y garganta, así como problemas respiratorios, tos, dificultad para respirar y agravamiento de enfermedades preexistentes como el asma. La exposición prolongada podría incluso provocar enfermedades pulmonares crónicas, problemas cardiovasculares o cáncer, además de síntomas neurológicos como mareos, náuseas y dolores de cabeza.

Rey Feurtado, vocero de la comunidad de Tabernilla, señaló que el tema preocupa profundamente a los residentes, ya que recientemente, en horas de la mañana, se ha observado una nube de humo sobre La Boca. “Después de eso, los carros, los techos y hasta las plantas quedan impregnadas de una sustancia similar al aceite”, explicó.

Feurtado recordó que no es la primera vez que enfrentan afectaciones derivadas de las obras del Cuarto Puente. En el área de Cerro Sosa, los vecinos han denunciado ruidos excesivos por el uso de taladros y trabajos nocturnos a altas horas de la noche, lo que ha perturbado la tranquilidad de las comunidades. Estos temas han tenido que ser resueltos por intermedio de las autoridades locales.

En redes sociales, algunos residentes denunciaron que el pasado 11 de octubre “cayó aceite sobre las casas de La Boca”. Expresaron su preocupación por lo que pueda ocurrir cuando se construya el Cuarto Puente-que conectará Panamá Oeste con la Capital de Panamá- y transiten a diario más de 70 mil vehículos, generando humo, polvo y partículas tóxicas.

Ante este panorama, la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal ha manifestado en reiteradas ocasiones que las obras en cerro Sosa están generando afectaciones y consideró prudente realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que evalúe la magnitud real de los riesgos para la salud y el medio ambiente.

Por su parte, el ministro de Ambiente informó que solicitó a los responsables del proyecto —el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP)— que realicen las pruebas correspondientes.

Rey gracias por tu denuncia. Ya he pedido a @MiAmbientePma una nueva inspección de calidad de aire. Igual hemos solicitado a los responsables de la obra y su supervisión @MOPPma @Panamaalcaldia que realicen las pruebas respectivas. Quedamos a la orden. — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) October 17, 2025

Consorcio responde

En relación con los reportes de olores a combustible o hidrocarburos en el área de Balboa, el CPCP comunicó que “no se utilizan maquinarias ni se almacenan combustibles fuera de las zonas de trabajo, por lo que no existe relación entre nuestras operaciones y los olores reportados”.

Según el consorcio a mediados de octubre se realizó una inspección sobre los reportes de olores con la participación de Ministerio de Ambiente, el MOP y el contratista y “el informe oficial concluyó que no se detectaron emanaciones dentro de las áreas de operación del Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá”.

El comunicado concluyó que “el CPCP mantiene un compromiso con la gestión ambiental responsable, respaldado por el cumplimiento riguroso de todas las normativas aplicables en las operaciones”.