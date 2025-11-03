Con dianas al amanecer, Panamá inicia las Fiestas Patrias 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con las tradicionales dianas en el Palacio de las Garzas desde las 5:00 a.m., Panamá dio inicio este lunes a la conmemoración del centésimo vigésimo segundo (122°) aniversario de la Separación de Panamá de Colombia, una fecha que marca el nacimiento de la República en 1903.

Los primeros acordes patrios resonaron en el Casco Antiguo con la participación del Servicio de Protección Institucional, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, Migración y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en un ambiente de fervor y orgullo nacional.

A las 6:15 a.m. comenzaron a llegar las autoridades al Palacio Presidencial, encabezadas por el presidente José Raúl Mulino Quintero y la primera dama, para participar en los actos protocolares que incluyen la izada del Pabellón Nacional y la entrega de la bandera al abanderado oficial, Rodolfo Moreno.

La Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, interpretó el Himno Nacional.

Posteriormente, a las 7:30 a.m., el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa Mendieta preside el Tedeum en la Basílica Catedral Santa María la Antigua, acompañado del Comité Ecuménico de Panamá, miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de organismos internacionales.

“La mejor forma de honrar a Panamá es ser buenos ciudadanos. Estamos llamados a ser hermanos”, dijo antes de la omilía Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

Luego del acto religioso, el presidente Mulino posará para la fotografía oficial con el Cuerpo Diplomático antes de trasladarse al Palacio Municipal Demetrio H. Brid, donde se celebrará la Sesión Solemne del Consejo Municipal de Panamá. En la ceremonia, el alcalde Mayer Mizrachi Matalon ofrecerá un discurso alusivo a la fecha, seguido por la lectura del Acta de Independencia del Istmo y las palabras del presidente del Consejo Municipal, Senén Mosquera.

Dianas al amanecer marcaron el inicio de las fiestas patrias

Los desfiles patrios están previstos que inicien a las 9:30 a.m., con la participación de instituciones educativas, fuerzas públicas y bandas independientes en la Ruta 1 (Cinta Costera) y la Ruta 2 (Vía España), donde las autoridades nacionales y locales presenciaron el paso de los contingentes.

Las festividades patrias continuarán el 4 de noviembre con el Día de los Símbolos Patrios, reafirmando el orgullo nacional y el compromiso de las nuevas generaciones con la historia y la identidad panameña.

Información en desarrollo...