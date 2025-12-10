‘Con la integración Minsa–CSS, el gran ganador será la población’: Carlos Abadía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La propuesta de integrar los servicios de atención de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) ha generado inquietud entre los asegurados, expresada principalmente en redes sociales, así como críticas de gremios médicos como la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss).

Entre las principales preocupaciones está que esta integración podría imponer una carga financiera excesiva sobre los trabajadores cotizantes sin resolver los problemas estructurales del sistema de salud.

Ante estas dudas, el asesor del Minsa, Carlos Abadía, explicó en entrevista con La Prensa los fundamentos, beneficios y desafíos del proceso, asegurando que la integración no comprometerá la autonomía financiera de la CSS.

Además, citó ejemplos de coordinación entre ambas instituciones que operan desde hace más de 40 años sin conflictos presupuestarios, como los hospitales Rafael Hernández y José Domingo de Obaldía, en la provincia de Chiriquí.

“Estas experiencias demuestran que, con la integración, el gran beneficiado será la población, al garantizar un acceso más amplio y eficiente a los servicios de salud”, acotó Abadía.

También destacó la reciente alianza funcional entre el Instituto Oncológico Nacional y la Ciudad de la Salud, que atiende pacientes de ambos sistemas, “garantizando costos y optimizando recursos”.

Sobre el temor de que fondos de asegurados se utilicen para cubrir la atención de no asegurados, Abadía explicó que la CSS cuenta únicamente con 78 instalaciones, lo que obliga a complementar los servicios con infraestructura del Minsa en amplias zonas del país.

Regiones como Darién, tramos completos entre Santiago y David, y áreas periféricas de Panamá norte no cuentan con instalaciones de la CSS, pese a que allí viven miles de asegurados. “Sería injusto invertir millones en nuevas construcciones teniendo centros del Minsa disponibles”, señaló. Según explicó, desde hace décadas existe un mecanismo de compensación que ha beneficiado tanto a asegurados como a no asegurados.

Carlos Abadía, asesor del Minsa Sería injusto invertir millones en nuevas construcciones teniendo centros del Minsa disponibles.

Abadía también advirtió que la fragmentación actual del sistema provoca “discriminación entre nosotros mismos” y afecta la continuidad de la atención. Explicó que cerca del 30% de los asegurados, a lo largo de su vida laboral, pasa a la condición de no asegurado cuando pierde su empleo, lo que interrumpe sus tratamientos. Al reincorporarse como asegurados, muchos llegan con un deterioro mayor en su salud, lo que genera costos más altos para la propia CSS.

El asesor afirmó que el proceso está respaldado por estudios y por un marco legal sólido, compuesto por la Constitución Nacional, el Decreto 290 de 2019 del Minsa y normas vigentes de la CSS, además de disposiciones incluidas en la nueva ley. Añadió que las experiencias integradas mencionadas cuentan con análisis financieros que validan su sostenibilidad.

Comisión operativa y participación de sectores

Consultado sobre la ausencia de médicos y asegurados en la comisión creada para la integración por el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre, Abadía aclaró que la mesa está conformada por representantes del Minsa, la CSS, el Ministerio de la Presidencia y el MEF, debido a que su labor es estrictamente operativa y técnica.

Sin embargo, anticipó que se está preparando un acuerdo para incluir a comités, gremios y organizaciones externas como parte del proceso consultivo. “Habrá espacios formales para que todos aporten y reciban información”, indicó, señalando que varios sectores —entre ellos la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, y la Comisión de Alto Nivel— ya han expresado respaldo al proyecto.

Carlos Abadía, asesor del Minsa La fragmentación actual del sistema provoca ‘discriminación entre nosotros mismos.

Abadía reconoció que uno de los principales retos es la escasez de especialistas, un fenómeno global que también afecta al sector privado, donde las citas pueden tardar meses. Formar nuevos especialistas requiere tiempo y hay pocos médicos interesados en hacerlo, mientras que la contratación de extranjeros enfrenta limitaciones legales y otros desafíos.

Por ello, subrayó que la estrategia central es el fortalecimiento de la atención primaria. Según explicó, el médico de cabecera podría atender a pacientes crónicos controlados, que actualmente representan hasta el 40% de las consultas con especialistas, liberando así capacidad para casos más complejos.

El asesor informó que Panamá toma como referencia modelos como el uruguayo y el costarricense, aunque este último opera bajo una estructura completamente unificada bajo la seguridad social. También mencionó que organismos como la Organización Panamericana de Salud (OPS), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID9 brindan apoyo técnico en la elaboración del modelo panameño.

Finalmente, Abadía hizo un llamado a la población y a los médicos a mantener una postura abierta y a participar en las conversaciones. “Entiendo la desconfianza; la tenemos en todos los aspectos del país. Pero no podemos quedarnos paralizados por ese sentimiento. La mejor manera de generar confianza es explicar, escuchar y aclarar cada duda”, afirmó.

De cara a los próximos meses, el proceso de integración continuará en fase de análisis técnico y consultas, mientras las autoridades afinan el modelo operativo y los mecanismos de participación ciudadana. Aunque el debate sigue abierto y persisten voces críticas, el Minsa insiste en que el objetivo central es mejorar la cobertura y la calidad del servicio, optimizando recursos existentes y fortaleciendo la atención primaria.

El desafío ahora será conciliar las expectativas de los distintos sectores y garantizar que la integración avance con transparencia, rigor técnico y resultados visibles para la población.

Perfil del entrevistado