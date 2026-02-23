Con ritmo y color, desfile celebra la llegada del Año del Caballo de Fuego

Entre faroles rojos, tambores y pirotecnia, El Dorado, se transformó en un corredor cultural para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino, que en esta ocasión celebra el Año del Caballo de Fuego.

Desde temprano, la rutina habitual del tránsito dio paso a una feria cargada de color. Las danzas tradicionales, como la de los leones y las expresiones artísticas captaron la atención de familias enteras que se acercaron para presenciar una de las festividades más importantes de la comunidad chino-panameña.

A un costado, la llamada “vía gastronómica” ofrecía un recorrido por sabores no solo tradicionales de la cultura china, sino también de Panamá.

El desfile por su parte, que recorrió parte de la avenida Ricardo J. Alfaro, inició con la quema de bombitas como señal de prosperidad y buena suerte. Además, contó con la participación de distintas bandas de músicas y carrozas alusivas.

En medio del ambiente festivo, Jaime Yao, representante del Consejo Nacional de la Etnia China, subrayó el carácter integrador del evento. “Estamos con mucha alegría compartiendo cultura. Este evento es un vivo ejemplo de la integración y de la gran riqueza cultural que posee nuestro país”, afirmó.

Yao destacó que los desfiles y ferias organizados por la Unión China en Panamá deben evolucionar hasta convertirse en un atractivo turístico. “Esperamos llevarlo a un nivel de desarrollo económico tanto para la localidad de El Dorado como a nivel nacional, provocando más auge de turismo, tanto nacional como internacional”, sostuvo.

A su vez, también envió un mensaje a la población panameña: “Que este año les traiga mucha buena suerte, mucha energía positiva y, sobre todo, mucha buena fortuna. Mucha salud y mucha paz”.

Durane el acto de inauguración también estuvo la ministra de Cultura, Maruja Herrera, quien destacó el aporte de la comunidad china al desarrollo del país.

El Año Nuevo Chino, también denominado Festival de Primavera, se celebra durante 15 días y culmina con el Festival de los Faroles.

El pasado 17 de febrero marcó el inicio oficial del Año Nuevo Lunar 2026, correspondiente al Año del Caballo Bingwu, según informó la Embajada de la República Popular China en Panamá.