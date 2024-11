Con un llamado a transformar Colón, inician los actos conmemorativos por la consolidación de la separación de Panamá de Colombia

Escuchar audio noticia

Desde la plaza del Centro de Arte y Cultura de Colón, ubicado en el antiguo Colegio Abel Bravo, se llevaron a cabo los actos protocolares en conmemoración a la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, luego de que fueran suspendidos el pasado martes 5 de noviembre debido a las adversas condiciones climáticas.

El acto dio inicio con la izada del pabellón nacional por parte del presidente José Raúl Mulino.

Posteriormente, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, expresó que entre los colonenses existe un sentimiento de resentimiento debido al prolongado abandono de la provincia. “Solamente basta levantar la mirada y usted puede ver… el deterioro de décadas y décadas”, acotó.

Subrayó además, la necesidad de una recuperación integral y en un mensaje directo al presidente y a los ministros, recordó que las manifestaciones de los colonenses son una “expresión de su historia de sufrimiento”. “En la medida que construyamos prosperidad, el alma del individuo colonense se va a ir calmando”, añadió.

Instó a las autoridades además a tomar la oportunidad de transformar la provincia. “Tenemos una gran oportunidad. No se nos puede ir de la mano. Si no es ahora, no va a ser nunca”, enfatizó.

Al final del acto, se le hizo entrega del pabellón nacional a Luisa Napolitano, gerente general de la Zona Libre y la bandera de la provincia a María Ramos, presidente de la Cámara de Comercio de Colón.

La primera dama de la República, Maricel de Mulino; ministros y viceministros de Estado; así como el gobernador de la provincia, Julio Hernández y los concejales estuvieron presentes en el acto.

Los desfiles están previstos a comenzar a las 10 de la mañana. A esta hora se reportan lluvias en la ruta del desfile