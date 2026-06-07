Conavih retoma sesiones tras más de un año en medio de desafíos frente al VIH

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La reactivación de la Conavih ocurre en un contexto en el que más de 22 mil personas reciben tratamiento antirretroviral y casi la mitad de los pacientes evaluados presenta enfermedad avanzada.

La Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (Conavih), del Ministerio de Salud (Minsa), retomó sus sesiones tras más de un año de inactividad, en un contexto marcado por importantes desafíos para la respuesta nacional al VIH: más de 22 mil personas reciben tratamiento antirretroviral, una proporción significativa de pacientes continúa siendo diagnosticada en etapas avanzadas de la infección y los nuevos casos se concentran principalmente entre hombres jóvenes.

La última reunión de la Conavih se realizó el 8 de abril de 2025. La reanudación de sus sesiones ocurre en un contexto en el que más de 22 mil personas reciben tratamiento antirretroviral en el país y las autoridades buscan reforzar las acciones para cumplir la meta de poner fin al sida como amenaza para la salud pública hacia 2030.

Durante el encuentro del pasado 2 de junio, encabezado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se abordó la implementación del Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Integral al VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) 2025-2029, instrumento que orientará la respuesta nacional durante los próximos años.

“Hoy destacamos la implementación del Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Integral al VIH y otras ITS 2025-2029, que orientará las acciones del país durante los próximos años y contribuirá al cumplimiento de la meta de poner fin al sida como amenaza para la salud pública hacia 2030”, señaló Boyd Galindo, quien preside la Conavih.

Por su parte, el jefe de la Sección de VIH/sida del Minsa, Carlos Chávez, explicó que el plan prioriza el fortalecimiento de la prevención, el diagnóstico oportuno, el acceso al tratamiento, la sostenibilidad de la respuesta nacional y la promoción de los derechos humanos, con énfasis en la reducción del estigma y la discriminación.

Asimismo, indicó que ya se trabaja en el plan operativo 2026-2027, que permitirá acelerar las acciones necesarias para alcanzar el objetivo de eliminar el VIH como problema de salud pública en Panamá antes de 2030.

Reunión de los miembros de Conavih. Foto/Cortesía

Creada en 2008, la Conavih reúne a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, autoridades indígenas y organismos internacionales con el propósito de coordinar la respuesta nacional frente al VIH y otras ITS.

Natasha Dormoi, coordinadora de Aids Healthcare Foundation (AHF Panamá), organización que trabaja en prevención y atención del VIH en el país y que no integra la Conavih, señaló que la reactivación de este espacio cobra especial relevancia debido a que constituye uno de los principales mecanismos de gobernanza de la respuesta nacional frente al VIH.

“Su valor radica en reunir en una misma mesa a instituciones gubernamentales, sociedad civil, organismos internacionales, academia y sector privado para analizar desafíos, coordinar acciones y construir consensos en torno a la prevención, atención y protección de los derechos de las personas afectadas por el VIH”, señaló.

Dormoi destacó que, ante una respuesta tan compleja como la que exige el VIH, ningún sector puede actuar de manera aislada, por lo que mantener activa la comisión resulta fundamental para garantizar una respuesta coordinada.

Además, advirtió que el país continúa enfrentando desafíos relacionados con el diagnóstico tardío, las brechas en el acceso a los servicios en determinadas poblaciones y territorios, así como la persistencia del estigma y la discriminación.

“Contar con un espacio multisectorial activo y fortalecido como la Conavih es fundamental para asegurar una respuesta nacional coordinada, basada en evidencia y centrada en las personas”, afirmó.

Un panorama que sigue planteando desafíos

La reanudación de las sesiones de la Conavih coincide con un escenario en el que 22,518 personas reciben tratamiento antirretroviral (TARV) en Panamá. De este total, 17,155 son hombres y 5,363 son mujeres, por lo que el 76% de los pacientes en tratamiento corresponde al sexo masculino.

Las cifras también evidencian la fuerte dependencia del sistema público para garantizar la atención de las personas que viven con VIH. Del total de pacientes que reciben TARV, 14,585 no cuentan con seguro social, lo que equivale al 64.8%, mientras que 7,933 son asegurados.

La imagen muestra la cantidad de personas que reciben TARV. Foto/Cortesía

La mayoría de las personas sin cobertura de la Caja de Seguro Social (CSS) recibe atención en instalaciones del Minsa. En concreto, 14,549 pacientes son atendidos por esta institución, mientras que solo 36 reciben tratamiento en centros de la CSS.

Durante 2025, Panamá realizó 333,609 pruebas de VIH, de las cuales 1,750 resultaron positivas, lo que representa una tasa nacional de positividad del 0.5%.

Otro indicador que genera preocupación es que el 44.4% de los pacientes a quienes se les midió el nivel de CD4 presentó enfermedad avanzada, definida como un conteo inferior a 200 células por milímetro cúbico.

Este hallazgo sugiere que una proporción importante de personas continúa siendo diagnosticada en etapas avanzadas de la infección, cuando el riesgo de complicaciones es mayor y las oportunidades de intervención temprana son más limitadas.

Hombres jóvenes: la mayoría de los nuevos casos

Los registros del Minsa muestran que los hombres continúan siendo el grupo más afectado por las nuevas infecciones. De los 1,750 diagnósticos reportados durante 2025, 1,316 correspondieron a hombres, equivalentes al 76% del total, mientras que 409 fueron mujeres. Además, se notificaron 25 casos en menores de 15 años, que representan el 1.4% de los nuevos diagnósticos.

La mayor proporción de nuevas infecciones se concentra en personas de entre 20 y 34 años, una población en plena etapa productiva y reproductiva, lo que plantea desafíos adicionales en materia de prevención y educación sexual.

A nivel mundial, se estima que 40.8 millones de personas viven con VIH. Según los datos más recientes, el 87% conoce su diagnóstico; de este grupo, el 89% recibe tratamiento antirretroviral y el 94% ha alcanzado la supresión viral, en línea con las metas 95-95-95 impulsadas por Onusida.

Retos pendientes: tratamiento y mortalidad

La permanencia de los pacientes en tratamiento continúa siendo uno de los principales desafíos de la respuesta nacional al VIH.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, un total de 3,524 personas ingresó o reingresó a los programas de terapia antirretroviral. De ellas, 1,786 iniciaron tratamiento por primera vez, mientras que 1,738 retomaron la terapia tras haberla interrumpido.

En otras palabras, prácticamente la mitad de las incorporaciones registradas durante el año correspondió a pacientes que regresaron al sistema de atención, lo que pone de relieve la necesidad de fortalecer las estrategias de adherencia y seguimiento para evitar interrupciones en los tratamientos.

La mortalidad asociada al sida continúa siendo otro reto para las autoridades sanitarias. Durante 2025 se registraron 243 fallecimientos relacionados con esta enfermedad. De ese total, 190 ocurrieron en hombres y 53 en mujeres.

Más de la mitad de estas defunciones se concentró en personas de entre 25 y 39 años, lo que evidencia el impacto que la enfermedad sigue teniendo sobre la población en edades productivas.

El Minsa reiteró su compromiso de garantizar el acceso a servicios de calidad, fortalecer las estrategias preventivas y mantener el trabajo articulado con todos los sectores involucrados en la respuesta nacional al VIH.

En este contexto, la reactivación de la Conavih vuelve a evidenciar la necesidad de una respuesta coordinada y sostenida frente al VIH. Panamá enfrenta desafíos relacionados con el diagnóstico oportuno, la continuidad del tratamiento y la reducción del estigma asociado a la enfermedad. El fortalecimiento de este espacio multisectorial será determinante para avanzar hacia la meta de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030.