Concejal de Don Bosco dice que el Tribunal Electoral debe participar en la consulta ciudadana sobre la playa

CONTROVERSIA

Durante la reunión del Consejo Municipal de Panamá, el concejal de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, le recordó al resto de los ediles que el Tribunal Electoral (TE) sí puede ser invitado a participar en la consulta ciudadana sobre el proyecto de recuperación de espacios públicos, movilidad y playas de la bahía.

Bermúdez citó que el artículo No. 82 del Decreto Ejecutivo No. 10 de 2017 reglamenta la celebración de referéndum y plebiscito, con la participación del TE.

Agregó que le corresponde al TE reglamentar la celebración de los referéndum y plebiscito, con el objetivo de salvaguardar sus resultados.

Así las cosas, Bermúdez enfatizó que el Consejo Municipal de Panamá sí debe invitar a participar al TE en la consulta ciudadana sobre la realización del proyecto de playa.

El Decreto Ejecutivo No. 10 de 6 de enero de 2017 es el que reglamenta la Ley No. 37 de 2009, que descentraliza la administración pública en el país.

Sesión ordinaria Nº 10 del año 2020 del Consejo Municipal de Panamá

El representante de Don Bosco también cuestionó que la consulta ciudadana se realice este 12 de marzo, a las 5:00 p.m.

Se preguntó cuántas personas saldrán antes de sus puestos de trabajo para ir al centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa a votar sobre este proyecto.

El pasado 13 de febrero se conoció que en la consulta ciudadana, que organiza el Municipio de Panamá para determinar si los capitalinos avalan o rechazan el proyecto de recuperación de espacios públicos, movilidad y playas de la bahía, no participaría el TE.

El presidente del Concejo de Panamá, Carlos Lee, dice que cada uno de los concejales tiene su opinión sobre el proyecto de recuperación de espacio público. Lee dijo que se ha sugerido la celebración de un referéndum.

El Tribunal informó que no participaría en la consulta porque la obra se hará bajo la modalidad prevista en la Ley de Descentralización, que no implica ninguna votación y por ello no será necesaria su participación.

El pasado miércoles 5 de febrero, el alcalde José Luis Fábrega le solicitó al Tribunal Electoral que supervisara la consulta ciudadana.

Al momento de esta reunión del Consejo de Panamá, el alcalde Fábrega se encontraba reunido con el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Fábrega habilitó este martes a la vicealcaldesa Judy Meana para que asistiera por él a la sesión del Concejo.